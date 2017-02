El Ayuntamiento da el primer paso para prohibir los circos con animales en Madrid

Con los votos a favor de Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos en el Pleno de Cibeles, y la oposición del PP, el Ayuntamiento de Madrid ha dado el primer paso para estudiar que en una nueva ordenanza se valore la prohibición de instalar en Madrid circos que exhiban animales salvajes en sus espectáculos, tanto en terrenos de titularidad pública como privada.



El concejal socialista, Ignacio Benito, ha defendido una proposición conjunta con Ahora Madrid, una propuesta que aseguran han presentado “con el fin de proteger los derechos de los animales a ser respetados y no ser víctimas de maltrato y, en ese sentido, que se valore prohibir la instalación en la ciudad de Madrid de circos que exhiban animales salvajes en sus espectáculos”.



Ignacio Benito recordó que “cientos de ayuntamientos en toda España han modificado ya sus normativas para impedir el uso de animales en funciones dentro de sus términos municipales”, subraya que “no hay que politizar esta cuestión sino debatir con criterios científicos” y, por tanto, “poner en manos de técnicos, de veterinarios, de los especialistas a fin de cuentas, la decisión de determinar si dentro de lo que entendemos como cultura del siglo XXI tiene cabida el uso de elefantes, osos o tigres con fines lucrativos”. E hizo notar que “la Federación de Veterinarios de Europa recomienda a las autoridades competentes que prohíban el uso de mamíferos salvajes en circos itinerantes por Europa, puesto que no existe modo de satisfacer sus necesidades adecuadamente”.



Benito también recordó que “hay familias en los circos que viven de ese trabajo” y, por tanto, pide al gobierno municipal que, en el caso de que los técnicos decidan prohibir la instalación en Madrid de circos que utilicen animales salvajes, pongan a disposición de estas personas “los recursos sociales y formativos con los que contamos para que puedan reciclarse y reorientar su desempeño laboral”.



Considera el concejal del PSOE que es importante preservar la historia circense, “que forma parte de nuestra historia cultural”, pero “detrás de las risas que se esperan en un circo no puede esconderse el dolor de ningún ser vivo”.



Y precisó que “con esta iniciativa no tomamos la decisión de prohibir unos espectáculos que nos parecen desfasados, sino que abrimos la puerta a que los expertos con los que cuenta este Ayuntamiento tomen una decisión centrada en la seguridad y salud de la ciudadanía, sin olvidar el bienestar de unos animales que no nacieron para hacernos reír y mucho menos para vivir enjaulados”.