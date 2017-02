Montserrat niega cambios en el copago farmacéutico entre críticas a la oposición

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, ha comparecido en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso para para dar cuenta de sus intenciones en cuanto al copago farmacéutico que soportan los pensionistas desde 2012.



En la comisión solicitada por el PSOE, la ministra ha comenzado molesta con los partidos de la oposición porque asegura que es la “tercera vez” que explica el asunto. “El 20 de diciembre en esta comisión y el 19 de enero en el Senado ya expliqué que no está en la agenda del Gobierno incrementar el pago por medicamentos”, ha afirmado la señora Montserrat entre visibles señas de disconformidad.



En cualquier caso, la ministra de Sanidad ha rechazado la anulación absoluta del copago, tal como le pide el grupo parlamentario de Unidos Podemos, argumentando, entre otras cosas, que el copago en España “se aplica desde que cambió la ley el 1 de enero de 1967”.



Dolors Monsterrat ha insistido una y otra vez que no subirán los precios de los medicamentos de los pensionistas, algo que tampoco cuenta con la credibilidad absoluta, para el partido convocante de la Comisión. El representante socialista ha lamentado que el PP tiene “credibilidad cero” en materia de copago, asegurando que en su día Rajoy también dijo que no iba a aumentarlo, “y al final lo hizo”.



La Comisión fue convocada después de las polémicas declaraciones de la ministra de Sanidad, que afirmó que quería “ajustar” el copago farmacéutico para que los jubilados que cobraran pensiones más altas, las que van de los 18.000 a los 100.000 euros, paguen más por los medicamentos.



Unas declaraciones que matizó 24 horas después, afirmando que “simplemente vamos a estudiar el tramo del copago farmacéutico que hay entre los pensionistas que reciben de 18.000 euros a 100.000 euros”.