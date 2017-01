Montero ve difícil que Iglesias y Errejón lleguen a un acuerdo

La dirigente de Podemos Irene Montero afirmó hoy que van a intentar que haya acuerdo entre Pablo Iglesias e Iñigo Errejón “hasta el último momento pero soy sincera si digo que lo veo difícil”. Un arranque de sinceridad que Montero justifica en que Errejón presentara “ayer su página web de candidato y dijera que va a presentar el proyecto el sábado”.



“No es bueno engañar a la gente y no miento si digo que lo veo difícil”, admitió Montero, quien reconoció también que “en los últimos días se han enfatizado más las diferencias que aquello que nos une” de cara a Vistalegre II e insistió en que “hay muchas cosas que hacen difícil que podamos llegar a un acuerdo".



A pesar de ello, la portavoz parlamentaria de Unidos Podemos cree que en la formación morada se debería trabajar “para que haya o no haya acuerdo no se produzca un choque de trenes”.



También dio su opinión Montero a la cuestión de si ha habido ‘hipertrasparencia’ en el debate de Podemos y si ello ha podido suponer un problema. Y admitió que la transparencia de Podemos “excesiva pero permite a la militancia participar en el debate de nuestros partidos”. “Tenemos que trabajar por ser transparentes, transparente y siempre transparentes, añadió Montero, quien prefiere “pasarse que no llegar” aunque también reconoce que “lo mejor es encontrar el buen equilibrio”.



También le preguntaron a Irene Montero su opinión sobre el hecho de que Pedro Sánchez haya anunciado que se presentará a la Secretaría General del PSOE. “Gane quien sería bueno que el PSOE dejara de ser el ministerio de maquillaje del PP”, respondió la dirigente de Podemos, quien después añadió -a pesar de que no ‘quererse meter’ en la política interna del PSOE- que le gustaría gustaría que saliera un PSOE que prefiriera gobernar con nosotros que con el PP” dejando claro que “Susana Díaz ha dado muestra de que le gusta más a la alianza de gobierno con el PP”.