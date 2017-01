Podemos pide una gran movilización ciudadana contra la subida de la luz

Irene Montero, portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso, afirmó en RNE que el dato del IPC adelantado, que indica que la inflación se disparó al 3% en enero, el nivel más alto desde octubre de 2012, “tiene que ver con el precio del petróleo y con el precio de la luz” e insistió en que las organizaciones que vigilan por la competencia deberían estar regulando para evitar “que se puedan producir practicas oligopólicas en el mercado eléctrico para pagar salarios desorbitados a miembros consejos de administración mientras la gente no puede encender la luz en casa”.



Además la representante de Podemos calificó de “chapuza” el real decreto que hoy se debate en el pleno del Congreso de los Diputados –y por el que se regulan el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica- y pidió que el Gobierno haga algo “responsable, serio y eficaz” para solucionar el problema a los ciudadanos.



Montero denuncia que para evitar el encarecimiento del recibo de luz y la pobreza energética “se han hecho propuestas que han sido aprobadas en el Parlamento pero parece que al PP no le gustaba" y las iniciativas se han sacado del Congreso. En este sentido, la portavoz adjunta de Podemos ha afirmado que "dado que el Gobierno se niega a aceptar lo que el Parlamento dice, hago un llamamiento al conjunto de la ciudadanía para que se queje, proteste y pida al gobierno que le defienda sus intereses y no los intereses de las eléctricas”.



Y cuando le preguntan si no cree en la democracia representativa y si Unidos Podemos no representa a la ciudadanía, Montero responde que “el ejercicio democrático no se acaba con votar cada cuatro años y la ciudadanía tiene derecho a poder ejercer todos sus ejercicios democráticos”.