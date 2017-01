Pedro Sánchez reta a los afines a Susana Díaz con una gira por sus territorios

La gira de Pedro Sánchez por España ya tiene dos nuevas citas tras anunciar en Dos Hermanas, Sevilla, que se presentará a las primarias. El exsecretario general del PSOE protagonizará este miércoles un acto con militantes en Castellón y el sábado 4 de febrero en Zaragoza. Ambas citas se darán en territorios de barones afines a la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, como son el valenciano Ximo Puig y el aragonés Javier Lambán.



El responsable de la Generalitat Valenciana y líder del PSPV, Ximo Puig, natural de la localidad castellonense de Morella, no ha escondido su predilección por Díaz y en las últimas semanas se ha deshecho en elogios hacia la socialista andaluza. “Es uno de los grande valores y de los grandes activos del PSOE, por supuesto”, afirmó antes del último Comité Federal del PSOE. Incluso, se mostró “encantado” de recibirla en el tour que está haciendo por diferentes agrupaciones.



Sánchez ya escogió la Comunidad Valenciana, en concreto la localidad de Xirivella, para su primer acto tras su dimisión como secretario general y el abandono de su acta como diputado. Y tras esta cita llegará a tierras aragonesas. Una comunidad presidida por el socialista Javier Lambán, con el que tampoco guarda muy buena relación. El presidente de Aragón se ha mostrado abiertamente a favor de que Susana Díaz tome las riendas del PSOE. Lambán insistió la semana pasada, según Europa Press, en que “la persona más adecuada para liderar el PSOE es Susana Díaz”, algo que “no lo pienso ahora, hace tres o cuatro años que vengo diciéndolo”.



Aunque en la memoria de muchos están las palabras que el socialista aragonés dedicó a la presidenta andaluza el pasado mes de diciembre en una cena con militantes en la localidad sevillana de Umbrete, cuando dijo que “los dioses del socialismo y de la política la cubren con un manto más poderoso del que la cubrían hace un año”. Y vaticinó que será “requerida para parar, templar y mandar”.



Tanto el acto en Castellón como el de Zaragoza tienen el lema ’Somos socialistas’ y suponen un nuevo impulso en la agenda de Sánchez tras anunciar que presentará candidatura a las primarias del PSOE. En estos eventos el exsecretario general contará con el apoyo de las plataformas de críticos y militantes, que tapan el hueco dejado por la falta de respaldo orgánico que se ha encontrado Sánchez. Y es que muchos de los conocidos como barones ‘sanchistas’ han decidido respaldar al exlehendakari Patxi López, que ya no es el único aspirante al liderazgo del PSOE.



Sánchez podría aprovechar ambos encuentros con militantes para responder a las duras palabras vertidas en las últimas horas desde las filas del PSOE andaluz, que ha iniciado una ofensiva contra el exsecretario general. “¡Ya está bien de demagogia, de falacias y de engañar!”, exigió este lunes el secretario de Organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo, que reclamó a Sánchez que “diga la verdad” y explique, entre otras cosas, por qué no convocó una consulta entre los militantes para saber la posición del partido ante la investidura de Mariano Rajoy en vez de un “congreso exprés” en el que fue “tumbado”.