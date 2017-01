Rajoy recibe este martes en Moncloa a los familiares del Yak-42

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, está decidido a escuchar a los familiares de las víctimas del Yak-42. Un encuentro que se realizará este martes en el Palacio de la Moncloa junto a la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, y que llega después de que el Ejecutivo popular pidiese perdón por la responsabilidad que tuvo Federico Trillo tras conocerse el dictamen del Consejo de Estado.



La reunión, según ha podido conocer Europa Press, tendrá lugar a las 10:30 horas y está previsto que las familias de las víctimas ofrezcan una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa al finalizar, según ha indicado la Asociación de Familias de Víctimas del Yak 42. Un acto que culmina el cambio de actitud del PP respecto al accidente del Yak-42, aunque aún siguen sobrevolando las críticas por no cesar a Trillo de la embajada de Londres y sí aceptar el relevo que tocaba.



A pesar de que Rajoy no pidió perdón explícitamente, el presidente del Gobierno sí afirmó que suscribía las palabras de la ministra donde se disculpaba ante las familias. Asimismo, hace unas semanas, el popular también señaló que no tenía “ningún inconveniente” en la organización de un desfile de homenaje a las víctimas, como han pedido las familias de los 62 militares. Aunque manifestó que desconocía esa petición de la cual estaría “dispuesto” y “encantado”.



“Estaremos siempre con los militares españoles y con los familiares de las víctimas del accidente para atenderles en todo aquello que necesiten. Pero insisto, suscribo todas y cada una de las afirmaciones que realizó la ministra”, apuntó Rajoy. Algo que podrá transmitir este martes a los familiares del Yak-42.