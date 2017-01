El PP no ‘se moja’ sobre el veto de Trump a los inmigrantes

Los últimos pasos que ha dado Donald Trump han llevado a varios gobiernos europeos a tomar partido sobre sus polémicas decisiones políticas. Theresa May, primera ministra británica, afirmó que “no está de acuerdo” sobre el decreto migratorio del presidente estadounidense; François Hollande, presidente francés, pidió una “respuesta con firmeza”; y Angela Merkel, canciller alemana, cargó contra la medida norteamericana contra la entrada en el país de ciudadanos de varios países de mayoría musulmana.



Alemania, Francia y Reino Unido no tardaron en salir al paso contra los primeros movimientos de Trump y el foco diplomático estaba sobre España. La oposición no ha tardado en reclamar a Mariano Rajoy que manifestase su posición respecto a la política migratoria de Trump. Algo que no ha realizado el propio presidente del Gobierno sino su vicesecretario de Comunicación en el Partido Popular. Pablo Casado ha sido el encargado de lanzar un mensaje.



“Desde el PP y el Gobierno de España hemos dicho que queremos tener las mejores relaciones con EEUU y vamos a intentarlo”, ha manifestado Casado. No obstante, el popular ha querido aclarar que este discurso “no quiere decir” que su partido “comparta todo” lo que ha prometido Trump en su campaña electoral ni “todas las medidas” que está “asumiendo” en sus primeros días de mandato al frente de la Casa Blanca.



Casado ha preferido transmitir un mensaje menos contundente que el que ha salido de otros lugares europeos, más incluso que el de Reino Unido, que la semana pasada contó con el apoyo de Trump a la hora de avanzar en el ‘Brexit’. Desde Génova, según ha recogido Europa Press, el vicesecretario de Comunicación del PP ha abogado por dar la visión de nación que tienen antes que de criticar directamente al nuevo presidente estadounidense.



“Nosotros defendemos que las sociedades abiertas se tienen que imponer sobre las sociedades cerradas, confiamos en el libre comercio, confiamos en que la inmigración regulada y controlada enriquece los países de origen pero también los países de destino”, ha declarado Casado, que acto seguido ha añadido que España es un “ejemplo” de “inclusión” en materia de inmigración.



Asimismo, el político ha hecho hincapié en el aspecto económico más que en dar una respuesta a la política migratoria de Trump. Casado ha remarcado que es “compatible” tener las mejores relaciones con la Administración norteamericana y al mismo tiempo seguir defendiendo las convicciones y principios del PP, porque “el libre mercado es muy positivo para las sociedades abiertas” y el “mundo global no tiene alternativa”.



Por todo ello, uno de los pesos pesados de Rajoy ha recordado que “el vínculo atlántico a España le ha venido muy bien y siempre que nos hemos llevado bien con el otro lado del océano, también le ha ido bien a las familias españolas”. Aun así, Casado ha confiado en el “sistema de pesos” de EEUU para solucionar conflictos internos, en referencia a la contestación de los jueces sobre el veto a los inmigrantes.



“Por eso, queremos ser optimistas y pensar que al final las medias sean responsables y las que a lo mejor parecen menos acertadas se puedan ir adaptando a la globalización y la sociedad abierta”, ha concluido Casado”.