Colau alerta de que Europa peligra si no responde a Trump y se blinda ante los refugiados

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, explicó en una entrevista en la Cadena SER que su idea en la construcción de un nuevo partido, 'Els Comuns', “es hacer un espacio amplio” en un momento en que “las formas de hacer política están cambiando” y apostó por poner los objetivos por delante de las siglas, ya que con considera “las siglas pueden ser un límite y en estos momentos hay que tener mirada lejana, mirar a largo plazo y juntar el máximo de esfuerzos”. “Es momento más que nunca de unirse para mejorar nuestra democracia, defender los derechos humanos y luchar por la desigualdad”, recalcó.



Aclara la regidora que defiende un proyecto trasversal, no sólo de unión de las derechas y asegura que ya lo han hecho en el Ayuntamiento de Barcelona, donde han creado un espacio amplio y generoso donde todos pueden aportar “y ha funcionado".



Colau ha defendido el papel de la ciudades, ya que “el Estado tiene que entender que las ciudades somos actores políticos” y ha destacado lo que están haciendo las ciudades en relación a los primeros pasos que está dando el presidente de EEUU, Donald Trump. Precisamente sobre esas primeras medidas, concretamente sobre el veto a los refugiados, Ada Colau ha advertido que “si Europa no es capaz de responder a los grandes retos y sobre todo a quienes interpelan a sus principios fundacionales estará en peligro”.



Alertando que “si Europa no afronta esos grandes retos como son las personas refugiadas, si Europa se blinda ante los refugiados y no es capaz de responder con fuerza a esos ataques de Trump, Europa se estará poniendo en peligro a sí misma, no sería creíble” y recalcó que “es momento de posicionarse claramente”.