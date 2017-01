Sánchez desmiente una reunión secreta con ERC y pide “juego limpio” a los medios

Pedro Sánchez ha decidido pasar al ataque. El que fuera secretario general del PSOE ha querido salir al paso de “las informaciones de La Sexta” que apuntan a que en su etapa al frente de los socialistas se reunió de manera “ultrasecreta”, como ha ironizado Sánchez, con ERC. En dicha publicación se aseguraba que el exlíder nacional había pactado un referéndum en Cataluña cuando negociaba para ser investido.



Una información que Sánchez ha catalogado de “sarta de mentiras” y que enmarca en una ofensiva de “ataques”, incluso, “antes de yo anunciar si presento mi candidatura o no a la secretaria general del PSOE”. “No lo vamos a tener fácil, de hecho nunca lo tuve como secretario general, y siempre supe que los ataques se producirían. Tampoco pensé que fueran a venir tan pronto”, ha denunciado el socialista en su página web personal.



De hecho, el político ha desvelado cuáles fueron sus pensamientos cuando anunció su encuentro con los militantes socialistas en Sevilla: “Supe que no iba a dejar a muchos indiferentes”. Y Sánchez no frena su respuesta: “También supe que algunos poderes no iban a quedarse quietos, y tratarían de truncar el proyecto político que muchos queremos para el PSOE. Un proyecto que se resume en ser un partido de izquierdas y autónomo de todo poder económico”.



Por ello, Sánchez ha decidido no dejar pasar la información que ha salido de La Sexta de la reunión “ultrasecreta” con ERC donde, como recuerda, no pudo ser “muy secreta” ya que “hubo apostados decenas de periodistas y fotógrafos que tomaron testimonio del encuentro. También de la Sexta”. En dicha reunión, enmarcada en la ronda de contactos y que tuvo después “ruedas de prensas”, el ex secretario general del PSOE ha matizado que el resultado no fue convincente ni para los catalanes ni para los socialistas: “Si hubiera alguna duda adicional, sólo quiero recordar que ERC votó en contra de mi investidura”.



En cuanto al ofrecimiento de un referéndum a cambio de llevar a Sánchez a La Moncloa, el propio político ha reprochado que con ver “el acta de ese debate” de investidura se desmonta la información publicada al ver que “la principal razón argumental de ERC para oponerse a mi candidatura fue el rechazo a quebrar la integridad territorial de España y celebrar un referéndum inconstitucional”. De esta manera, el socialista ha pedido, “con todo respeto”, que se “contraste la información con todas las partes”.



“Lo único que pido, con todo respeto, es que haya juego limpio. Los medios están para informar y no para manipular. El proceso de primarias debe ser un proceso ilusionante, un ejercicio de autonomía política de los militantes socialistas. Os garantizo que, por mi parte, así será”, ha querido zanjar Pedro Sánchez antes de aseverar que nunca se ha saltado la palabra del comité federal y que la cuestión catalana merece “tratada desde el ámbito político de una vez por todas”.