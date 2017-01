Ofensiva del 'número dos' de Aguirre contra Cifuentes: “No es el nuevo PP”

El 'aguirrismo' está cabreado con la presidenta de la Comunidad de Madrid y de la gestora del PP regional, Cristina Cifuentes, por sus comportamientos de cara al congreso del partido de marzo. Y no lo esconde.



Si hace unos días el portavoz adjunto del partido en el Ayuntamiento de Madrid, Iñigo Henríquez de Luna, criticaba que Cifuentes haya convocado este cónclave en pleno puente de San José, reduciendo de esta manera los plazos para presentar candidaturas, ahora el 'número dos' de Esperanza Aguirre ha ido un paso más allá.



Henríquez de Luna ha acusado en las últimas horas a la presidenta madrileña de intentar “acallar” a concejales del consistorio dejándoles fuera de una reunión a la que habían sido convocados secretarios generales y presidentes de distrito para “mejorar los mecanismos de colaboración entre el partido y los representantes municipales”. Este encuentro, según el portavoz adjunto en el ayuntamiento, se convirtió “en un mitin de Cifuentes”, ya que, tal y como recoge Europa Press, la jefa del Ejecutivo autonómico no permitió “que los presentes plantearan preguntas o intervinieran para defender sus ideas”.



Los ataques no acabaron aquí. Todo lo contrario, han ido aumentando en las últimas horas. En concreto, en la tarde de este jueves con motivo de una entrevista de Henríquez de Luna en la SER en la que dejó claro que “Cifuentes no es el nuevo PP”, tal y como sostiene un sector del partido.



“Cristina Cifuentes lleva toda la vida en el Partido Popular”, destacó el popular, que recordó que “ha sido la número tres del partido con Esperanza Aguirre y con Francisco Granados. Hablar de nuevos PP o viejos PP, no tiene ningún sentido”.



En cuanto al mencionado congreso del Partido Popular de Madrid, el portavoz adjunto en el consistorio defendió que “lo más honesto es que si Cifuentes quería presentarse al Congreso, que no hubiese pedido ser presidenta de la gestora”. En su opinión, “se equivocó” cuando se ofreció para coger las riendas del partido, ya que tendría que haber permitido una gestora neutral. “No se puede ser juez y parte”, afirmó en la mencionada radio.