Unidos Podemos pide una comisión de investigación sobre la subida de la luz

El Grupo Confederal Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea y Compromís han registrado hoy una solicitud de creación de una comisión parlamentaria para investigar y conocer las causas del incremento del precio de la electricidad con el objetivo de esclarecer el origen y justificación de todos los componentes que contribuyen al aumento del precio final de la luz.



El diputado de En Comú Podem y portavoz de Energía del grupo confederal, Josep Vendrell, y la diputada de Equo y portavoz adjunta, Rosa Martínez, han defendido hoy la necesidad de poner en marcha esta comisión en el Congreso de los Diputados “para conocer de primera mano qué ha pasado en los últimos años, tanto con Gobierno del PSOE como del PP, con el mercado eléctrico estatal tan poco transparente y tan opaco”, según informa Equo en su web.



“Rajoy y el Dios de la lluvia”



Vendrell recalca que sería una comisión parlamentaria para la investigación de lo que podría llamarse “la gran estafa eléctrica” que ha afectado a los derechos tan básicos de la ciudadanía como el acceso a la electricidad. A su vez, el diputado de En Comú Podem se ha alegrado de que “el Dios de la lluvia haya hecho caso al Gobierno y al Ministro de Energía y hoy haya llovido pero no podemos esperar a que les haga caso siempre para que no suba el precio de la factura de la luz”.



Por su parte, Rosa Martínez recalca que cuando el Ministro de Energía compara los precios de la luz con países como Francia o Alemania “olvida que en estos países el salario mínimo dobla o triplica el de España”.



Así, Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea propone que esta comisión parlamentaria sirva para que la ciudadanía sepa qué es lo que paga de la factura de la luz y cuánto se benefician las empresas eléctricas de ello; y la oportunidad de comenzar a implantar un nuevo sistema de energía. En esta comisión de investigación deberían comparecer tanto ex cargos de gobiernos del PSOE y PP, como también altos directivos de las empresas eléctricas.