Santi Vidal renuncia a su acta de senador tras sus polémicas declaraciones

ERC ha anunciado en un comunicado que Santi Vidal renuncia a su acta de senador de manera “voluntaria” para “no ser un obstáculo para el proceso”. La dimisión se produce después de que el senador de Esquerra afirmara que la Generalitat tiene de manera ilegal los datos fiscales de los catalanes.



“He hecho unas declaraciones en tono coloquial, intentando ser didáctico sobre el proceso, pero es evidente que tomadas en su literalidad, no se ajustan a la realidad”, ha explicado Vidal tras su renuncia. Asimismo, el también juez quiere “dejar claro que en ningún momento he querido poner en duda que el actual Govern actúa con absoluto respeto a la legalidad vigente, y que las decisiones que se toman en cada momento recibirán la cobertura legal del Parlament de Cataluña y la Ley de Transitoriedad Jurídica”.



El senador también ha pedido que “no se sobredimensionen las palabras que he pronunciado” y ha admitido que “debería de haber contrastado mejor las informaciones antes”. “Siempre he defendido los derechos y libertades de los ciudadanos de Cataluña, y lo último que haré es dar excusas al Gobierno central para evitar que los catalanes podamos votar, eso es lo más importante y nunca lo comprometería”, apuntó.



Por último, Vidal anunció que “continuaré trabajando discretamente por que este país sea justo y libre, siempre lo hecho, y siempre lo haré”, aunque por el momento suspenderá su agenda pública “para no generar más polémica”.



El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha ordenado que se abra una investigación por las palabras de Vidal, ya que considera que de ser ciertas pueden suponer “una grave vulneración de los derechos de los ciudadanos”.