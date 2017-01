La gestora del PSOE llama a Rajoy a defender a Méjico de los ataques de Trump

La gestora del PSOE ha roto su silencio sobre el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, después de que este último haya pasado de los tuits a las “órdenes presidenciales”. Y lo ha hecho para advertir al sucesor de Barack Obama que no consentirá que desprecie a Méjico. Tal es así que ha pedido al Gobierno de Mariano Rajoy que salga en defensa de este país ante los constantes ataques de Trump.



“No vamos a consentir tampoco trato de desprecio a ningún país amigo de España y de la UE, empezando por Méjico: un país amigo y aliado histórico de España, que siempre ha sido solidario con los españoles, incluso en nuestros peores momentos como en la Guerra Civil”, afirma la comisión gestora del PSOE en un comunicado en el que recuerda que EEUU “no ha dejado nunca de gestionar sus fronteras y establecer un alto nivel de exigencia en sus relaciones comerciales y de cualquier tipo”.



El órgano que preside Javier Fernández señala que “los demás actores internacionales hemos respetado siempre sus intereses”, pero “no hay un lugar para un trato y una relación que no sea respetuoso y de igual a igual”. De ahí que el Gobierno de España “debe salir enérgicamente en defensa de Méjico y de los mejicanos” y “defender las buenas relaciones” entre este país y Estados Unidos.



Rajoy, según los socialistas, “debe trabajar para ayudar a que los Estados Unidos comprendan que el entendimiento y el dialogo -en lugar del desprecio y las amenazas- con sus vecinos y aliados va en su propio interés, en el interés de toda la comunidad internacional”. Para ello, el Ejecutivo del PP tiene que solicitar una reunión urgente de una Cumbre Iberoamericana en la que “abordar este problema de forma conjunta con esta comunidad”.



Asimismo, la gestora no esconde en esta nota su sorpresa por el “cambio que muestran las manifestaciones del presidente Trump” en torno a la UE y las alianzas defensivas de la que formamos parte como aliados. “La Unión Europea, sus Estados miembros y los Estados Unidos de América compartimos tanto, que no podemos permitir que se nos dé un trato que no sea el de igual a igual”, sostiene esta comisión, que pide también al Gobierno “que trabaje activamente con nuestros socios europeos para articular una posición común frente a los retos que plantea la nueva administración Trump”.



Y es que los Estados Unidos “no pueden volver a los tristes tiempos de los planteamientos aislacionistas y proteccionistas”, ya que “sería un grave error” si este país “se aísla y deja de cumplir con sus obligaciones en las Naciones Unidas y demás instituciones multilaterales”. Sin olvidar las consecuencias de “retroceder a los tiempos de las guerras comerciales y de aranceles”, que “solo acaban por generar más pobreza, descontento y, por ende, inestabilidad política”, remarca el PSOE.



El Partido Socialista ha expresado a través de la Embajadora de Méjico en España su “solidaridad y apoyo” al pueblo mejicano.