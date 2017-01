Page ve a Pedro Sánchez y a Susana Díaz en la carrera por liderar el PSOE

El presidente de Castilla-La Mancha y líder del PSOE de la región, Emiliano García-Page, ha dado por hecho que la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, y el exsecretario general del partido Pedro Sánchez se sumarán a Patxi López en la carrera de las primarias socialistas. Y ha enviado un mensaje al que se haga con la victoria.



En una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, el socialista manchego ha mostrado su deseo de que sea quién sea el nuevo líder del PSOE, opte por una opción “incluyente”. Preguntado por qué pasaría si Díaz se impusiera a Sánchez pero este último consiguiera un amplio apoyo, Page ha explicado que su posicionamiento siempre será “que quien quiera dirigir el partido ha de ser incluyente”, aunque ha señalado que “no todos tienen la misma capacidad de inclusión”.



“Unos lo han hecho peor que otros. El que sea secretario general tendrá que plantear un escenario con la tranquilidad de que la cabeza ya está elegida”, ha continuado Page, que cree “sinceramente que en el mismo momento en que uno pierde las primarias, deja de haber seguidores de apellido”, en alusión a una hipotética derrota de Sánchez.



Y es que, según la mencionada agencia, el presidente de Castilla-La Mancha ha remarcado que ya “algunos ya han perdido” ese apellido.”"Nuestro modelo me hace pensar que no habrá problema toda vez que tengamos dirección. Entonces, el PSOE entrará en una etapa de certidumbre y seguridad, de reencuentro consigo mismo”, ha pronosticado Page, que ha insistido en que no hay “ni 'sanchismo', ni 'susanismo' ni 'patxismo'” en el Partido Socialista.