Cunillera, a favor de que los militantes el PSC se registren para votar en el Congreso

Teresa Cunillera, representante del PSC en la gestora del PSOE, afirmó hoy en RNE, horas antes de que se reúna por tercera vez la comisión de diálogo, que no contempla la posibilidad de que los militantes del PSC no participen en el Congreso y dijo que confía en que hoy “se zanjen las diferencias”, para que los socialistas se centren en las cosas que importan a los ciudadanos y no a su proceso interno.



Cunillera recalcó que no contemplo posibilidad de que los militantes del PSC no participen en un proceso “porque somos una parte importante, aunque seamos un partido federado, y sobre la propuesta de que los militantes del PSC tengan que registrarse previamente, dice que “los mecanismos me parecen menos importantes: que hay que registrarse pues nos registramos”, asegurando que este sistema puede ser una oportunidad para movilizar los militantes del PSC. “Lo único que vamos a pedir es tener tiempo y poder hacerlo con tranquilidad”, precisó Cunillera, quien después dejo claro que quieren participar porque “nosotros también nos jugamos mucho y queremos que el Congreso salga bien”.



Aunque también reconoció que no conoce la propuesta del registro y que intenta no pronunciarse “sobre cosas que no conozca habrá que esperar a que el papel esté sobre la mesa.



Cunillera no se pronuncia sobre sus preferencias para las primarias y sobre quién debe ser el secretario general, recordando que el PSC “ha declarado su neutralidad activa respecto a los candidatos en tanto que partido”-



Finalmente y a la pregunta de si cree que mañana Pedro Sánchez dará el paso para presentarse en el acto que tiene en Dos Hermanas en Sevilla cree que dará el paso, Cunillera responde simplemente: “No lo sé”.