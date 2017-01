El PP llevará a la Fiscalía las presuntas irregularidades de la Generalitat que desveló Santiago Vidal (ERC)

El coordinador del PP catalán, Xavier García Albiol, ha anunciado que el PP llevará ante la Fiscalía el próximo martes las palabras del ex juez y actual senador de ERC Santiago Vidal sobre presuntas ilegalidades por parte de la Generalitat si no lo hace él antes.



En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, Albiol ha avisado de que el relato de Vidal en distintas conferencias demuestra que “Cataluña está en manos de personajes que son totalitarios y propios de regímenes que no son democráticos”.



“Que reconozca públicamente que la Generalitat está cometiendo delitos nos parece de una gravedad profunda”, ha dicho. El dirigente 'popular' ha hecho hincapié en que Vidal afirmó que la Generalitat tenía datos fiscales de los catalanes, sino también que estaba “investigando a todos y cada uno de los jueces”.



La reacción del Partido Popular se produce horas después de conocerse que l juez y senador de ERC, Santiago Vidal, suspendido como juez de la Audiencia de Barcelona por participar en la redacción de una constitución para una Catalana independiente, aseguró en una conferencia que el Govern de la Generalitat tiene “todos” los datos fiscales de los catalanes de forma ilegal.



En un artículo de El País, que incluye varios vídeos de conferencias que ha dado últimamente sobre el proceso soberanista, el juez dice a los asistentes a un foro en noviembre: “En este momento el Govern de la Generalitat de Catalana tiene todos vuestros datos fiscales. ¿Eso es legal? Pues no, porque eso está protegido por la Ley de Protección Bases de Datos del Gobierno español”.