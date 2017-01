La Generalitat desmiente a Vidal y niega tener datos fiscales de los catalanes de forma ilegal

La portavoz de la Generalitat, Neus Munté, ha desmentido las “graves” declaraciones del exjuez y senador republicano Santiago Vidal -que aseguró que el Govern tiene los datos fiscales de los catalanes de forma ilegal-, y ha dejado en manos del senador la decisión sobre su futuro.



En declaraciones hoy en Catalunya Ràdio recogidas por Europa Press, ha dicho que las afirmaciones de Vidal son “absolutamente falsas” e inaceptables, y ha transmitido tranquilidad a los ciudadanos porque el Govern actúa dentro de la legalidad, ha sostenido.



Sobre Vidal, ha dicho que ahora “hay que valorar si actitudes como estas suman a la base del proceso o restan y tomar las decisiones correspondientes”, y ha recordado que ERC le ha desmentido rápidamente aunque ha señalado que al Govern no le corresponde decidir qué debe hacer el senador.



“Estamos hablando de personas mayores de edad conscientes del reto que tenemos, de cómo se nos observa y de la necesidad de ser extremadamente pulcros no solo con lo que hacemos sino con lo que decimos”, ha indicado.



Munté ha negado que haya agentes del CNI infiltrados en los Mossos d'Esquadra y que la Generalitat haga listas de jueces para determinar cuáles son afines al independentismo y cuáles no: “Nuestra prioridad es hacer las cosas bien hechas”, ha asegurado.



El desmentido se produce horas después de conocerse que l juez y senador de ERC, Santiago Vidal, suspendido como juez de la Audiencia de Barcelona por participar en la redacción de una constitución para una Catalana independiente, aseguró en una conferencia que el Govern de la Generalitat tiene "todos" los datos fiscales de los catalanes de forma ilegal.



En un artículo de El País, que incluye varios vídeos de conferencias que ha dado últimamente sobre el proceso soberanista, el juez dice a los asistentes a un foro en noviembre: "En este momento el Govern de la Generalitat de Catalana tiene todos vuestros datos fiscales. ¿Eso es legal? Pues no, porque eso está protegido por la Ley de Protección Bases de Datos del Gobierno español".