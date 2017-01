El 'resurgir' de Pedro Sánchez en Twitter

El casi medio millón de seguidores del exsecretario general del PSOE Pedro Sánchez en Twitter están de enhorabuena: ‘ha vuelto’. A la espera de que este sábado reaparezca públicamente en Dos Hermanas, el socialista está 'volcado' en esta red social. Una foto en un parque a punto de ponerse a correr, una noticia de El Mundo Today sobre su ‘victoria’ en el Dakar o una crítica al muro de Donald Trump comparten protagonismo en el perfil de Sánchez.



El que fuera líder de los socialistas no ha dudado, incluso, en agradecer desde su cuenta a La Razón la “promoción” del mitin del sábado en tierras sevillanas con una noticia en su portada sobre los autobuses que, según el diario de Francisco Marhuenda, están fletando sus plataformas afines. Previamente, llegó a pedir “ideas y propuestas” a los internautas para su discurso ante los militantes de este sábado.



Pedro Sánchez está utilizando las redes sociales para ‘calentar’ su regreso con propuestas como esta última, pero también para lanzar algún que otro ataque velado a algún recién fichado por la gestora del PSOE. En concreto, a José Carlos Díez, encargado de la ponencia económica del partido para el Congreso, por sus polémicas declaraciones en torno a la renta básica. “Si tu pones una renta básica aquí vas a dejar total libertad de entrada de personas porque supongo que los de Marruecos, los del Congo y los de Uganda van a venir todos aquí a tener una renta básica. Si pones una renta básica ni el muro de Trump, tendrás que poner francotiradores, porque llega un momento...”, afirmó Díez en La Sexta Noche, según El Huffington Post.



“Ni muros ni francotiradores, sociedades abiertas”, defendió Sánchez en un tuit esta misma semana sobre la decisión del presidente de los Estados Unidos de firmar la orden para levantar el muro con México.



Pero no todo es política. Su instantánea de espaldas a las 7 de la mañana en un parque en ropa deportiva para correr no dejó indiferente a nadie. Se sucedieron los memes y los comentarios en las redes sociales. Hasta había quién le comparaba con Rocky. También sorprendió su humor al hacerse eco de una noticia de El Mundo Today con el siguiente titular: ‘Pedro Sánchez gana el Dakar sin querer mientras buscaba apoyos en el PSOE con su coche’.







Pocas cosas te hacen sentir tan bien y con las pilas cargadas como correr por las mañanas. pic.twitter.com/9vjaTJ3FrG — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 25 de enero de 2017

Por si no lo sabías @JesusCalleja, te ha salido un duro competidor. https://t.co/5VPCxjcpGC — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 24 de enero de 2017

En el Twitter de Sánchez también hay espacio para reivindicar su gestión al frente del PSOE como que “fuimos los primeros en firmar un acuerdo con Transparencia Internacional”. Una “lucha” que, según el socialista, “debe ser una prioridad política”. Así como para dar cuenta de su visita a la exposición ‘TAN-GENTES’ del artista Renato Costa.El exsecretario general cuenta con casi 492.000 seguidores en esta red social frente a los 202.000 del exlehendakari, único candidato por el momento a las primarias, y los 109.000 de la presidenta de la Junta de Andalucía,