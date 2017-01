Rajoy no sabe qué hace el abogado del PP en el caso Gürtel

El presidente del Gobierno y líder del PP, Mariano Rajoy, no está siguiendo el juicio por el Gürtel que se está celebrando en los últimos días en el que ya han comparecido, entre otros, Luis Bárcenas y Francisco Correa. “No estoy en ese tema”, ha reconocido el dirigente popular, que ha escondido su sorpresa al enterarse de que el abogado del partido ha pedido la nulidad del caso.



“Me ha sorprendido usted”, ha asegurado el jefe del Ejecutivo en una entrevista en Onda Cero después de que Carlos Alsina le haya recordado que el abogado del PP ha solicitado la anulación de todo el proceso. Y es que, previamente Rajoy ha señalado que “es bueno que haya un juicio de la Gürtel”. Algo que choca con lo defendido por la defensa de los populares.



El jefe del Ejecutivo ha insistido en que no está “siguiendo” este juicio, porque está en aquellas cuestiones “que importan a los españoles”, y ha mostrado su deseo de que “los tribunales hagan lo que consideren que es justo”.



En cuanto a la tragedia del Yak-42 Mariano Rajoy ha dicho que no tiene “ningún inconveniente” en recibir a los familiares de las víctimas de este accidente y ha suscrito la gestión de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, en todo este asunto.



Asimismo, ha defendido el reingreso del exministro Federico Trillo en el Consejo de Estado tras dejar la embajada de España en Reino Unido. “Es un funcionario público”, ha recordado el presidente del Gobierno, que ha sostenido que “es su trabajo, no puede no trabajar”. Dicho esto, ha sorteado cuestiones como el debate sobre la maternidad subrogada, que se abordará en el Congreso Nacional del PP, que se celebrará los próximos 10, 11 y 12 de febrero y ha abierto la puerta a la creación de la figura de un coordinador general en el partido.



“Es una figura que ya existió en el PP y puede haber una segunda vez o no”, ha sostenido Mariano Rajoy.