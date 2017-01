Iglesias y Errejón, cada vez más lejos del acuerdo

"La gente tiene que decidir". Esa frase pronunciada por el secretario político de Podemos, Iñigo Errejón, encierra la realidad vivida durante la reunión que han mantenido las principales corrientes de la formación este miércoles. El acuerdo entre el sector de Pablo Iglesias y el de Iñigo Errejón está cada vez más lejos y tendrá que ser “la gente” quien decida el rumbo.



El secretario general del partido, Pablo Iglesias, había convocado a una reunión multilateral a todos los grupos internos que habían propuesto documentos para la Asamblea Ciudadana de Vistalegre. Ese hecho ya había molestado a los ‘errejonistas’, que después del resultado de la consulta de diciembre consideran merecer mayor distinción por parte del secretario general.



Sin embargo, allí se han presentado todos, y según personas muy próximas a Pablo Iglesias, todas las partes han acudido con voluntad de acercamiento salvo una, la que lidera Iñigo Errejón. “Ha venido solamente a exponer sus ideas”, argumenta este miembro de Podemos afín al secretario general.



“El acuerdo, si se quiere, se hace. Y si no se quiere, no”, asegura al mismo tiempo que valora positivamente la actitud de los anticapitalistas, anticipando un posible acuerdo con la corriente que lidera Miguel Urbán en alguno de los documentos, como el de igualdad o el político. “No existen grandes diferencias entre ninguna de las corrientes, pero sí las suficientes como para que cada una de ellas pueda justificarse como corriente”, sentencia.



La intervención de Iñigo Errejón ha constatado esa división. Incluso la forma de definir la reunión – “ronda de expresión” – ha sido significativa. El secretario político insiste en que Podemos debe “reconocer” la pluralidad interna y no construir la unidad “a golpe de corneta”. Asegura que es optimista y que pase lo que pase en Vistalegre II, “seguiremos juntos”.



No obstante, ha advertido que “no se puede hurtar a la gente que decida el futuro de Podemos”, anticipando que el acuerdo con las diferentes corrientes será difícil de alcanzar. Al menos en el apartado político, ya que en el organizativo les unen muchas cosas al sector anticapitalista de Miguel Urbán.



El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha replicado a su número dos afirmando que la unidad no se consigue "haciendo declaraciones agresivas en los medios", sino debatiendo y aportando ideas interesantes.