Errejón advierte que la unidad en Podemos no se construye a “toque de corneta”

El secretario político de Podemos, Iñigo Errejón, ha advertido de que “la unidad en Podemos no se construye a toque de corneta”. Así lo ha afirmado en declaraciones a los periodistas a su salida de la reunión que ha mantenido con el secretario general del partido, Pablo Iglesias. Un encuentro en el que también han participado el anticapitalista Miguel Urbán y la secretaria de análisis político y social, Carolina Bescansa.



Iglesias, por su parte, se ha mostrado "satisfecho" con la primera toma de contacto. Sin embargo, ha replicado a su número dos afirmando que la unidad no se consigue "haciendo declaraciones agresivas en los medios", sino debatiendo y aportando ideas interesantes.



Según Iglesias, "la unidad se construye" con el "debate" y Podemos no puede ser un "proyecto de familias" ni una "tarta a repartir". Sin embargo, al hilo de lo que ha repetido en los últimos días, el secretario general ha insistido en que si una hipotética candidatura de Errejón obtiene más votos que la suya, el actual secretario político del partido deberá liderar la formación.



La cita en la sede nacional de Podemos, situada en la madrileña calle Princesa, ha finalizado a las 13,30 horas y su principal objetivo era “buscar la unidad” y llegar a un pacto de cara a la Asamblea Ciudadana Estatal de Vistalegre 2, que tendrá luchar dentro de apenas unas semanas.



Este cónclave será clave para Podemos, ya que en él se acordará la hoja de ruta de la formación morada para los próximos años y estará en juego el futuro de muchos de sus dirigentes. En concreto, qué pasará con Iglesias y Errejón.