El alcalde de Fuenlabrada toma partido por Patxi López

La localidad madrileña de Fuenlabrada será la próxima en la gira que está realizando el exlehendakari Patxi López desde que anunciara su candidatura a la Secretaría General del PSOE en las próximas primarias. Un acto con militantes en el que el socialista vasco contará con la presencia del alcalde de esta ciudad, el veterano Manuel Robles.



López explicará en Fuenlabrada los motivos por los que ha decidido dar un paso al frente y aspirar a liderar el PSOE para que este partido sea una “izquierda exigente” que ponga en jaque las políticas de la derecha. Asimismo, esta cita en Madrid supondrá el pistoletazo de salida a una serie de conferencias programáticas que el exlehendakari presentará por todo el país para explicar su proyecto en torno a cinco grandes ejes temáticos, según Europa Press.



Y es que, el socialista vasco quiere poner el foco en los argumentos y las ideas y dejar de hablar de su relación con el exsecretario general Pedro Sánchez y los rumores sobre un posible pacto con la presidenta de Andalucía, Susana Díaz. Ambos aún no han aclarado si se presentarán a esta carrera.



La presencia de Robles en la cita de este viernes ha despertado gran interés, ya que el regidor de Fuenlabrada ha sido un firme defensor del 'no es no' a Mariano Rajoy y fue uno de los dirigentes más cercanos a Sánchez. También hay que destacar que es alcalde desde 2002 de una de las localidades más importantes del conocido como 'cinturón rojo' de la Comunidad de Madrid.



Además de Manuel Robles, según la agencia de noticias, la líder del PSOE madrileño, Sara Hernández, también estará en este mitin.