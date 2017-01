Patxi López a Podemos: "Una renta universal no se puede pagar y es desincentivadora"

Patxi López, aspirante a candidato a la Secretaría General del PSOE, explicó en RNE que dio el paso porque una vez que el comité federal decidió el calendario “era ya el momento de salir de la incertidumbre que se estaba viviendo en el partido”.



Y cuando le preguntan quién pagará su campaña responde que “de momento, la estoy pagando yo” aunque no se ha gastado “prácticamente nada” pero adelanta que en el futuro se harán campañas de crowfunding.



También respondió Patxi López a la pregunta de si cree que habrá más de un candidato a dirigir el Partido Socialista: “Me gustaría que la militancia pudiera escoger”, y señaló que después de haber dado “un espectáculo podo edificante la militancia tiene derecho a escuchar diferentes propuestas, a ser escuchada y deber tener derecho a elegir” por lo que considera bueno que haya más de un candidato.



Recalcando que uno de sus objetivos es unir el partido. “El partido no debe dedicarse al enfrentamiento entre nosotros mismos sino a la derecha y hay que hacer un esfuerzo para unir el partido, para sumar”, recalcó. Pero aclara que “unir no es uniformar” y que no concibe un partido “con pensamiento único”, pero tampoco con “complejos que esté mirando a Podemos ni al PP”..



Patxi López rechazó que el PSOE haya querido ‘quitarle la cartera’ a Podemos al apoyar la Iniciativa Legislativa Popular de CCOO y UGT que piden una renta mínima sino que la respaldan porque considera que este país necesita una renta mínima de inserción que cubra las necesidades de los más vulnerables y sobre las críticas de la formación de Pablo Iglesias puntualizó: “Ya sabemos que a Podemos todo lo que sea asaltar el cielo le va a parecer poco pero en la tierra hay gente que lo está pasando mal”.

Asegura que la renta universal hoy no se podría pagar en este país y es desincentivadora en algunas ocasiones y dice defender una renta que esté ligada a la formación y a los planes de empleo. Y dice que “quiere un partido que ni mira a la derecha ni mira al populismo”.