La gestora del PSOE lanza un guiño a la militancia resucitando 'El Socialista'

Como perros y gatos. Así se podría resumir la relación que la gestora del PSOE y un importante sector de la militancia han mantenido desde que este órgano asumió el control de Ferraz tras el convulso Comité Federal del 1 de octubre. Un enfrentamiento que se está dejando notar en los actos de los últimos días de dirigentes como la presidenta de Andalucía, Susana Díaz. La socialista fue recibida entre abucheos y gritos de “¡No es no!” por militantes en su visita este fin de semana a León.



Una militancia a la que el órgano que preside Javier Fernández ha querido lanzar un guiño. Y lo hará recurriendo al pasado. La gestora ha decidido recuperar 'El Socialista<', una publicación nacida en 1886 para “difundir las ideas del PSOE” y ser un “vínculo” entre la organización y sus militantes. Algo que fue “durante más de un siglo”.



Así lo afirma Ferraz en la invitación del relanzamiento de esta publicación, que 'desapareció' hace unos años, que tendrá lugar este jueves a las 19,30 horas en un acto en la sede nacional con la participación del mencionado Fernández, así como con la del presidente de la Fundación Pablo Iglesias, Alfonso Guerra, y con la intervención de la directora del 'Huffington Post', Montserrat Domínguez.



La gestora busca recuperar “este emblemático y útil canal de comunicación directo con las bases del partido, basado en la difusión de su actividad y de sus propuestas y, según anuncia Ferraz, incorporará “noticias relacionadas con las iniciativas políticas impulsadas desde el PSOE, su acción diaria o las declaraciones de sus dirigentes”, así como entrevistas, artículos y una sección histórica que recuerde a los principales personajes e hitos del socialismo español.



El paso dado por la gestora llega en un momento muy delicado para la relación entre el PSOE y parte de su militancia, ya que el recibimiento dado a Díaz en tierras leonesas no ha sido el único ejemplo de que la división no es patrimonio de los dirigentes. La diputada nacional Soraya Rodríguez se vio obligada la semana pasada a abandonar una reunión del partido en la sede de los socialistas de Valladolid tras ser increpada por algunos militantes con gritos de “traidora”.



“Nos has traicionado”, le reprocharon varios socialistas de base a Rodríguez en esta reunión, según se puede ver en un vídeo de este encuentro publicado por el medio digital Último Cero. Algo ante lo que la diputada nacional del PSOE reclamó “respeto”.



Todo esto sin que hayan arrancado, de manera oficial, las primarias. Aún se desconoce la fecha exacta de la elección del nuevo líder de los socialistas. Únicamente, que será en el mes de mayo. A la espera de que Ferraz concrete más un importante sector de la militancia tiene claro que su apuesta para la secretaría general es Pedro Sánchez. Según ha podido saber El Boletín.com, integrantes de las más de 50 plataformas de militantes creadas por toda España en defensa de la convocatoria urgente de un Congreso en el PSOE se desplazarán hasta Sevilla para asistir al acto de Sánchez este sábado.



Un evento para “escuchar” a las bases con el que el exsecretario general retoma su gira por el país. Un 'tour' que ya le llevó a Valencia y a Asturias, comunidad esta última presidida por Javier Fernández.