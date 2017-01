Rajoy baña en halagos a Javier Fernández mientras evita pronunciarse sobre Aznar y Bárcenas

La relación de Mariano Rajoy con el PSOE ha vivido un giro de 180 grados en los últimos meses. El presidente del Partido Popular ha pasado de la tensión con Pedro Sánchez a la buena sintonía con Javier Fernández. Al menos así lo ha manifestado el propio Rajoy que ha bañado en halagos al presidente de la gestora socialista, aunque ha asegurado que lo hace “sin ánimo de fastidiar”.



En la conferencia-coloquio organizada por ABC-Deloitte, el presidente del Gobierno ha querido agradecer la labor que está realizando Fernández al frente del PSOE. Es más, Rajoy ha sentenciado que en estos meses el dirigente socialista está “ayudando” a que la situación en España esté “un poco mejor”.



Definido por Rajoy como un hombre “sensato, razonable y que ha logrado tranquilizar las cosas”, Javier Fernández ha recibido la “muy buena opinión” que tiene el líder popular sobre él, y más al ver que en los últimos meses han cerrado varios acuerdos como el techo del déficit o la subida del Salario Mínimo Interprofesional.



“No sé si le hago o no le hago un favor, pero bueno, tampoco pasa nada, pero tengo muy buena opinión del señor Fernández. Me parece un hombre sensato, razonable y que ha logrado tranquilizar las cosas y está ayudando a que esto esté un poco mejor. Sin ánimo de fastidiar, tengo muy buena opinión”, ha sentenciado Rajoy, tal y como ha recogido Europa Press.



A su vez, el presidente del Partido Popular ha tenido menos ganas de hablar sobre otros nombres propios que son sinónimo de actualidad: José María Aznar y Luis Bárcenas. De hecho, Rajoy ha querido agradecer que no se insistiera al preguntarle por el expresidente del Ejecutivo: “Gracias por no insistir. Yo vengo aquí a dar mis opiniones y no a comentar las de los demás”.



Respecto a la declaración de Bárcenas asegurando que con la llegada de Rajoy al frente de los populares se acabó con la red Gürtel, el dirigente ha insistido en que el caso está en los tribunales sin entrar en mayores detallas. De esta manera, Rajoy ha continuado su línea de no valorar esta cuestión asegurando que es “bueno” dejar trabajar a la Justicia con “la independencia y la libertad debidas”.