Cartagena declara ‘persona non grata’ a Trillo

Como sucediese con Mariano Rajoy en Pontevedra, Federico Trillo ha sido declarado ‘persona non grata’ en su ciudad natal, en Cartagena. El Pleno del Ayuntamiento de Cartagena no ha pasado por alto el dictamen del Consejo de Estado sobre la actuación del que fuera ministro de Defensa cuando sucedió el accidente del Yak-42.



Motivado por el informe del órgano, el grupo municipal Cartagena Sí Se Puede ha llevado a votación que no se invite ni se agasaje a Trillo en ningún acto ni con ningún mérito ni distinción. Una propuesta para nombrar ‘persona non grata’ al exembajador español en Londres que ha salido adelante gracias al apoyo del PSOE y Movimiento Ciudadano.



Por su parte, Ciudadanos ha decidido abstenerse y el Partido Popular ha manifestado su voto en contra. Según ha recogido la Cadena Ser, Cartagena Sí Se Puede ha llevado a cabo su moción tras ver que el Consejo de Estado ha constatado las “chapuzas” que realizó Trillo en las comprobaciones e inspecciones de las contrataciones y subcontrataciones, así como en el proceso de identificación de los fallecidos.



Un papel de Trillo que para el partido municipal fue “vergonzoso, provocador y chulesco”.