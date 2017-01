Verstrynge niega haber empujado a un Policía en una concentración por la República

El profesor y exsecretario general de Alianza Popular Jorge Verstrynge se ha declarado 'no culpable' en la vista en el juicio en la Audiencia Provincial de Madrid junto a otras dos personas por una presunta agresión a un policía en una concentración en favor de la República en la Puerta del Sol de Madrid en junio de 2014. Una manifestación que coincidió con la proclamación de Felipe VI.



“Nosotros no empujamos a nadie, yo no vi a nadie caerse y por tanto ya sabemos cual es el sistema, que cuando no se puede justificar lo que no es justificable como es por ejemplo la monarquía pues el poder recurre al bastón, a la insidia y a la mentira”, ha afirmado Verstrynge en declaraciones a los periodistas minutos antes de la vista, según Europa Press. Y es que, según ha insistido, lo que dice la Policía “no se corresponde con la realidad”.



El profesor ha acudido a esta cita “tranquilo” y arropado por Diego Cañamero y Juan Carlos Monedero, entre otros, y se ha mostrado confiado en los jueces que “suelen ser personas independientes”.



La Fiscalía de Madrid solicita para él tres años y medio de cárcel y una multa de 3.000 euros en concepto de responsabilidad civil en compensación por las lesiones sufridas por el agente. A los otros dos inculpados, Iván Torrico y Manuel Prada, se solicitan dos años de prisión y multa 720 euros y 8 meses de prisión y 540 euros, respectivamente. Sobre esto Verstrynge ha explicado que tiene “muchos libros que leer, si me caen tres años y medio, pues a leer”, según la mencionada agencia.



La Coordinadora 25S ha convocado una concentración para este martes en apoyo a estos tres detenidos por participar en las manifestaciones republicanas que se celebraron con motivo de la coronación de Felipe VI bajo el lema 'Ante la represión de la Mafia, Democracia'.