Ciudadanos pregunta al PSOE de donde se va a sacar el dinero para la renta mínima

José Manuel Villegas, vicesecretario general de Ciudadanos, afirmó en RNE que rechazan la renta mínima que proponen los sindicatos –y que el PSOE ya ha anunciado que va a apoyar, por considerar que es una fórmula “antigua”, que creen “no favorece el dinamismo”.



Villegas cree que “hay que buscar fórmulas para que esa gente consiga el empleo” ya que piensa que la genta no aspita a tener una renta vitalicia, “sino que quiere tener un trabajo y un salario, por lo que son más partidarios del “complemento salarial”, ya que las fórmulas de rentas garantizadas son antiguas y cuestan mucho dinero”, añadiendo que no , no hay dinero para pagarla por lo que “ya nos contarán de dónde se saca y qué impuestos se suben”, reiterando que hay fórmulas más modernas y más eficaces.



También habló Villegas de su futuro en el partido y dijo que habrá que esperar a que los afiliados se pronuncien en el COngreso un día después de que el líder de su partido, Albert Rivera, propusiera una futura Ejecutiva que pasa por que Villegas, hasta ahora vicesecretario general, pase a ser secretario, de la formación, aunque reconoce que tanto ella como Inés Arrimadas son “favoritos”.



Villegas elogia al líder de Ciudadanos y dice “el poder de Rivera le viene de lo que ha gestionado el partido en los últimos años”.



Sobre la decisión de proponer a Arrimadas como portavoz nacional, considera Villegas que “es importante que tengamos una figura de portavoz” pero rechaza que si gana Arrimadas pierda Girauta. Remarcando que Girauta no actuaba de portavoz de la ejecutiva, “ya que salía Rivera o salía yo” y aclara que lo que se hace es sumar una figura más no tiene nada que ver con las competencias de Girauta que “lo está haciendo muy bien”.