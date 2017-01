La mitad de los trabajadores no está contento con su actual empleo

Casi la mitad de los trabajadores reconocer no estar contento con su actual empleo y de ellos el 35,7% ha iniciado una búsqueda activa de empleo, según el estudio 'Perspectivas de profesionales en activo y desempleados: ¿Cómo ven el mercado laboral?' de Infoempleo y Adecco.



El 43,7%, en cambio, sí valora positivamente su empleo: el 17,6% no tiene pensado cambiar de trabajo por el momento, y el 26,1%, aunque está contento, cree que en unos años le apetecerá cambiar de proyecto profesional.



Aunque la mitad de los trabajadores no está satisfecha con su actual empleo, las responsabilidades inherentes al puesto no son el problema, al menos para el 65,1% de ellos. El 34,9%, en cambio, no está satisfecho con sus actuales funciones dentro de la empresa.



Por otra parte, la mitad de los trabajadores (el 49,4%) piensa que el puesto que ocupa está por debajo de su formación o cualificación, cifra ligeramente superior a la de las personas que sí creen que ocupan el cargo adecuado en base a sus estudios (48,1%). Sólo un 2,4% considera excesivo su puesto en relación a su formación.



Salario y desarrollo profesional



Preguntados por las razones que les llevarían a decidirse o no por un cambio de empleo, los trabajadores españoles encuestados por Infoempleo y Adecco lo tienen la claro. El principal motivo a tener en cuenta sería el salario (55,6%), seguido de las oportunidades de desarrollo profesional (49,6%), la conciliación entre vida personal y profesional (46,8%) y el ambiente de trabajo (40,3%).



En menor medida, los profesionales se decantarían por un cambio de empleo si les ofreciesen un contrato indefinido o permanente (29,3%), si en él tuvieran oportunidades de aprendizaje (21%) y si la ubicación de la compañía fuese la adecuada (20,7%). En cambio, no darían mucha importancia a la reputación de la empresa (6,6%), a la cultura de la organización (9,1%) ni a los beneficios o incentivos competitivos (10,9%).



Probabilidad de despido



Más de la mitad de los trabajadores no teme perder su puesto de trabajo en los próximos meses. Sin embargo, el 43,1% restante sí que ve posible ser despedido a corto plazo. Entre los principales motivos, la existencia de un contrato temporal o de obra y servicio (28,3%), los problemas financieros de la compañía, que podrían llevarla al cierre o la quiebra (6,3%), las previsiones de reducción de plantilla (5,4%) y la mala relación con sus responsables (3,2%).



Aunque la mayoría de profesionales cree que a corto plazo seguirá trabajando en la misma empresa, a largo plazo la cosa cambia. El 95,6% no cree que vaya a jubilarse en su actual compañía, aunque al 22,4% le gustaría que así fuera. Por tanto, sólo un 4,4% piensa que seguirá trabajando en la misma empresa hasta que se jubile.



Las perspectivas de futuro de los trabajadores españoles no son especialmente positivas. El 51,8% de ellos piensa que encontrar oportunidades de empleo en los próximos años será tan difícil como en la actualidad y el 34,4% cree que lo será aún más. Tan sólo un 13,8% ve que el mercado de trabajo se está moviendo y que en ese plazo será más sencillo encontrar un nuevo puesto de trabajo.



¿Y los desempleados?



La crudeza de la crisis sigue todavía muy presente en la sociedad española, especialmente entre las personas que actualmente se encuentran sin empleo. Tanto es así que el 78,1% de ellos no ha rechazado ningún empleo desde que está en paro, aunque el 69% lo haría en determinadas circunstancias. Uno de los motivos que les influirían a la hora de rechazar un empleo sería la realización de un trabajo sin alta en la Seguridad Social, tal y como señala el 37,6% de los desempleados encuestados. También lo haría el 24,9% si le ofrecieran un salario insuficiente, refleja el estudio.



El cambio de residencia sería un problema para el 18,9%, que no dudaría en rechazar una oferta de trabajo si se dieran esas circunstancias, así como el tipo de contrato para el 14,5% o la duración de la jornada laboral para el 10,9%. En menor medida, el 6,8% de los desempleados rechazaría un empleo si le ofrecieran una categoría profesional inferior a la esperada. Sin embargo, el 31% de los desempleados no dejaría pasar la oportunidad de trabajar ni aunque se dieran las circunstancias anteriormente descritas.



Por el momento, los desempleados no están en esa situación por haber rechazado trabajos, al menos la mayoría de ellos. Entre las principales razones que podrían explicar su falta de empleo están la excesiva competencia por un mismo puesto, como opina el 50,7% de ellos, la falta de ofertas de trabajo, con un 32%, la falta de contactos, con un 23,2% y la falta de experiencia, con un 20,4%.



En menor medida, los desempleados atribuyen su situación de desempleo a otros factores como la falta de salidas profesionales de su titulación (11,6%), la mala suerte (11,2%), la falta de estudios (10,4%), su no disponibilidad para cambiar de residencia (6,5%), no haber buscado empleo de forma activa (2,1%), no saber buscar trabajo adecuadamente (2,1%) y a la falta de iniciativa (1,9%).



En la encuesta realizada se le planteaba a los desempleados el supuesto en el que ellos tuvieran derecho a percibir una prestación por desempleo durante seis meses y les ofrecieran un empleo con un salario idéntico al del subsidio y de la misma duración para saber con cuál de las dos opciones se quedarían. Los resultados arrojan que sólo el 2,1% preferiría recibir la prestación, mientras que el 97,9% aceptaría el empleo: el 80,7% lo haría sin condiciones, el 3,6% sólo lo haría a cambio de un incremento salarial, el 4% si le ampliaran la duración del contrato y el 9,6% si obtuviera alguna mejora (salarial o en el período de tiempo).



En un futuro a corto plazo, los desempleados españoles no creen que vaya a ser más sencillo encontrar un empleo. De hecho, la mayoría opina que será igual de complicado que hasta ahora (58,3%) o incluso más (30,2%). Sólo un 11,4% de los encuestados está convencido de que el mercado laboral se mueve cada vez más rápido y eso favorecerá las oportunidades de empleo en los próximos meses.