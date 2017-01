Iglesias reclama a Errejón que sea el líder de Podemos “si tiene más votos”

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, asegura que el secretario político, Iñigo Errejón, debería liderar el partido “si su candidatura tiene más votos” que la de Iglesias. Su declaración se une a la de Pablo Echenique, que también considera que Errejón debería dar un paso adelante en caso de recibir el apoyo mayoritario.



Sin embargo, esas declaraciones tienen un mensaje a la inversa, que viene a ser: ‘Si la lista de Iñigo Errejón no es mayoritaria, el que hoy es secretario político de Podemos no debería hacer sombra a quien reciba el mayor porcentaje de voto’. Eso mismo ha confirmado Iglesias en una intervención en Cuatro, asegurando que “seguiría en Podemos, pero sin hacer sombra a los más votados” si no fuera elegido en primer lugar.



No obstante, Iglesias asegura que va a buscar el acuerdo con la lista de Iñigo Errejón y de Miguel Urbán, líder de Anticapitalistas, hasta el último día. Aun así, asume que si no lo consigue, “tampoco pasa nada”.



Además, en cuanto al aparato organizativo de Podemos, que se decidirá en la Asamblea Ciudadana de Vistalegre del próximo mes de febrero, el líder de la formación cree que se deberían limitar los poderes del secretario general, del secretario político y del secretario de organización. “Hay que repartir más el poder”, asegura Pablo Iglesias, que ha aprovechado para insistir en que “nadie de Podemos ni de IU quiere la fusión orgánica de partidos”.

Por último, ha destacado que “en ningún caso Podemos se romperá en dos”.