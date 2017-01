La esposa de Bárcenas no sabía nada: “Mi marido nunca me ha hablado de temas de trabajo”

La esposa del extesorero del PP Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias, ha afirmado en su declaración en el juicio del caso Gürtel que su marido nunca le ha hablado de temas de trabajo y se enteró de la presunta contabilidad B del partido por el procedimiento judicial. “Mi marido conmigo nunca ha hablado de temas de trabajo”, ha dicho Iglesias.



“Afortunadamente tenemos una vida personal llena y no es que no me interese, es que no es un tipo de conversación que tengamos nosotros”, ha destacado la esposa de Bárcenas, que ha sostenido que “jamás” ha puesto “en cuestión” las decisiones del extesorero del PP en materia económica. Tal es así que no dudaba en firmar los documentos que le daba para que estampara su rúbrica.



“Todo lo que él hace, parece una estupidez decir esto, me parece bien”, ha explicado Rosalía Iglesias, según EFE, que se ha limiyado a responder a las preguntas de su defensa. “Yo... no quiero explicar, pero en fin, yo no soy tonta, pero si mi marido me dice... y desde luego no pongo jamás en cuestión, ni lo he puesto, documentos que requieran mi firma; él gestiona una cartera de valores mía y doy por hecho que son compraventa de acciones”, ha asegurado.



La esposa de Luis Bárcenas no se preocupaba de las cuentas bancarias. “Sabía que había otras cuentas, pero no sabía si estaban a mi nombre, a nombre de los dos (...) Está claro que había más cuentas pero nunca me preocupé de saber si estaban a mi nombre, a nombre de mi marido, conjunta...”, ha sostenido Iglesias, que iba junto a su marido al extranjero, pero desconocía qué hacía Bárcenas en estos viajes de negocios.