Echenique cree que Errejón tendría que liderar el partido si vence en Vistalegre II

El secretario de organización de Podemos, Pablo Echenique, asegura que Iñigo Errejón “tendría que liderar el partido” si la lista del número dos sale vencedora en la Asamblea Ciudadana de Vistalegre.



Echenique cree que “cuando uno se presenta con una lista a unas elecciones internas, si esa lista es la más apoyada, la lógica diría que la cabeza de esa lista encabezase el partido […] ¿Si sacan el 80%, alguien entendería que no lidere esa lista?”, reflexiona el secretario de organización de la formación morada.



En una entrevista concedida a Ondacero, Echenique ha afirmado que “no hay debate” sobre Izquierda Unida dentro de Podemos. “Nadie en Podemos y nadie en IU defiende la fusión orgánica entre partidos. Es un imposible en estos momentos”, insiste una de las personas más próximas a Pablo Iglesias.



Un secretario general que “teóricamente” no es imprescindible (“nadie lo es”), pero que se ha ganado el crédito para seguir en el cargo, a ojos de Echenique. “Con Pablo Iglesias llevamos una trayectoria muy positiva. Hemos hecho algo casi milagroso”, justifica.



No obstante, el secretario de organización admite que deberían haber tenido debates “más sanos” dentro del partido, aunque “ojalá un tuit fuese nuestro mayor problema y no la Gürtel, los EREs…”, recuerda.



Por último, Echenique asegura que la palabra ‘populismo’ está “tan sobada” que mucha gente ya no sabe lo que significa.