Arrimadas: "No es fácil es tener un mejor equipo y un mejor proyecto que Rivera"

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, manifestó en declaraciones a RNE que es un "honor" y una "responsabilidad" que Albert Rivera la haya propuesto para ser portavoz nacional del partido y reconoce que le hace “mucha ilusión” y dice que su intención es compaginar los dos cargos lo que asegura puede hacer debido a Ciudadanos dice “lo mismo en todas las partes de España”.



Arrimadas reconoció a la radio pública que no sabe si habrá más candidatos a ese cargo, ya que hoy se abre el plazo de candidaturas y hasta mañana no se sabrá si es la única candidata.



La líder de Ciudadanos en Cataluña recuerda que es su formación la que “hace oposición contundente al separatismo” y cuando le preguntan a Arrimadas por qué cree que nadie se atreve a enfrentarse a Albert Rivera, la dirigente del partido en Cataluña responde que “libertad existe en este partido, pero yo creo que no se trata de presentarse contra Albert sino que tienes que presentar un equipo y un proyecto alternativo. “Libertad y opciones las hay todas, lo que no es tan fácil es tener un mejor equipo y un mejor proyecto que Rivera”, remarcó.