Maestre recuerda a Espinar que cesar a errejonistas “no es el camino”

Rita Maestre, portavoz del Ayuntamiento de Madrid y miembro del Consejo Ciudadano de Podemos, aseguró en RNE que no ve “pega alguna” al debate entre Iñigo Errejón y Pablo Iglesias, que considera “está siguiendo una estela similar a la que sucede en otros países europeos” y que demuestra que “hay democracia interna” y eso le parece que es “una magnífica señal” haciendo notar que el de Podemos le parece un mejor sistema que el de otros partidos con “congresos de cartón piedra y jefes máximo que eligen”.



Aunque Rita Maestre también comparte la crítica de que el debate se puede haber hecho de forma “un poco inmadura”, en referencia ‘al momento Twitter’, aunque insiste en que en lo que está ocurriendo en Podemos es “bueno”, ya que “rompe la cultura de un país en el que sólo deciden los que mandan”. Dejando claro que no ve ningún motivo para que Errejón deba dejar de ser portavoz parlamentario si no ganan sus tesis, puesto que al contrario, deben ser una organización más abierta y más plural.



Sobre la información que publica hoy el diario El Mundo de que desde que Ramón Espinar asumió la dirección de Podemos en la Comunidad de Madrid se ha despedido o cesado a 12 errejonistas, Rita Maestre reconoce que le “constan los despidos” y dice que “hay que acabar con la cultura de que las pequeñas mayorías se imponen a las grandes minorías”. “Me parece que no es el camino francamente”, concluyó