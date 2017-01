Los sindicatos reclaman a Cifuentes un plan contra la precariedad laboral en el turismo

CCOO y UGT han reclamado al Gobierno de Cristina Cifuentes un plan consensuado con los agentes sociales y las administraciones locales para acabar con la precariedad laboral en el turismo y fenómenos “como las externalizaciones en los grandes hoteles, como el caso de las camareras de piso, o la represión sindical en las grandes cadenas hoteleras”.



El secretario general de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, insta a acordar un plan “donde podamos definir qué turismo queremos en la Comunidad de Madrid para el futuro” porque Madrid tiene “grandes posibilidades, no sólo la ciudad, también la región y hay que intervenir en esa dirección”.



Por su parte, el secretario general de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo, apuntó que “tenemos que hacer que Madrid se consolide como un sector no solo turístico sino también unido a la cultura y a la naturaleza”, al tiempo que insiste en que “lo más importante debe ser la calidad del empleo”, frente a los empleos precarios que proliferan en el sector.



A juicio de CCOO, el futuro del turismo en la Comunidad de Madrid tiene que centrarse “en crear un turismo de calidad” y con unos trabajadores que “tengan un buen empleo y una buena cualificación”.



En este sentido, Cedrún ha defendido que “si queremos un turismo con futuro, necesariamente tiene que cubrirse con una buena calidad en todos los servicios que ofrece la Comunidad de Madrid”, destacando el incremento del número de turistas como un dato positivo aunque se sitúe como un aumento “muy coyuntural en base a los problemas que está habiendo en otros destinos receptores de turismo”.



En la misma línea, Reillo ha indicado que “es una gran noticia” el número de visitantes que pasaron por Fitur este fin de semana, pero si en Madrid, y por extensión en España, “queremos que el turismo tenga futuro no se puede dejar de lado la calidad del empleo”. “Los empresarios no sólo tienen que tener en consideración la cuenta de resultados y tienen que pensar en los trabajadores y trabajadoras, para que tengan un empleo más digno del que tienen ahora que redundará en la calidad de la oferta”, insiste UGT.