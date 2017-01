Equo reprende a los sindicatos: “Ninguna renta mínima debe estar por debajo del umbral de pobreza”

Equo considera insuficiente y contraria al derecho europeo la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por CCOO y UGT en la que piden una renta mínima de 426 euros para más de dos millones de personas sin empleo cuyos ingresos anuales no superen los 5.837 euros anuales y que no reciban otras prestaciones, una iniciativa que los sindicatos han defendido esta semana en el Congreso. ¿Y por qué? Pues, porque la formación ecologista considera “inadmisible plantar una renta mínima situada por debajo del umbral de la pobreza”.



Equo explica en un comunicado a pesar de estar de acuerdo en algunas de las premisas que se plantean en la declaración de motivos de la ILP, “como es que el sistema de protección social debe garantizar unos recursos mínimos que permitan vivir con dignidad a quienes carecen de ellos o les son insuficientes”, no consideran admisible plantear, como se plantea en esta ILP, una renta mínima situada por debajo del umbral de pobreza”, haciendo notar que es planteamiento es “contrario al derecho internacional reconocido y firmado por España (Carta Social Europea)”.



El partido verde hace notar que “el Estado español ya tiene la obligación de satisfacer esta exigencia, pues es un derecho reconocido en la Constitución y de obligado cumplimiento”, también hace notar que “España ha firmado la Carta Social Europea, una carta que obliga a los países firmantes a establecer un sistema de prestaciones mínimas” y que “en cumplimiento de esta Carta, España ya tiene establecido un sistema de rentas mínimas cuya aplicación está delegada en las Comunidades Autónomas”, por lo que “las diferentes CCAA disponen cada una de su correspondiente ley de renta mínima, y que cada una de ellas adopta unas condiciones y características diferentes”.

Equo reconoce, sin embargo, este sistema es muy insatisfactorio y requiere una reforma en profundidad; primero, para no discriminar a unos ciudadanos sobre otros según la Comunidad Autónoma en la que residan, segundo, para cumplir los mínimos exigibles por la propia Carta Social -según ha sido interpretada por el Comité Europeo de Derechos Sociales en su informe de 2014 donde se reclama a España el cumplimiento de ciertos compromisos de la Carta-, y tercero, para asegurar la responsabilidad y la garantía del gobierno central en el cumplimiento del derecho que tienen todas las personas a una prestación económica en caso de necesidad”.



Recuerda la formación ecologista “que el Comité Europeo de Derechos Sociales está reclamando a España que las rentas mínimas deben estar situadas por encima del umbral de pobreza” e indica que “según las últimas estadísticas disponibles de Eurostat ese umbral está situado en 663,31 euros, por lo que no es admisible solicitar una renta mínima por debajo de esta cuantía, tal y como recoge la ILP presentada por CCOO y UGT, en la que establecen una cifra muy inferior, de 426 euros”.



Con el añadido de que las rentas mínimas actuales del País Vasco y Navarra, aún situadas por debajo del umbral de pobreza, son netamente superiores a la cuantía que solicitan estos sindicatos, como también lo será la recientemente aprobada por la Comunidad Valenciana.



Por lo que advierten que “de ser aprobado este proyecto redundaría en un recorte y disminución sobre las prestaciones ya existentes en algunas comunidades autónomas de las que se benefician muchos ciudadanos y ciudadanas”.



Equo dice estar de acuerdo en que se debe reformar el sistema de protección social, dentro de la ley de Seguridad Social; “y que se debe, sobre todo, incrementar el gasto social en proporción adecuada, tal como recoge el planteamiento de los sindicatos”



Y pero recuerda a los sindicatos que es “prioritario y urgente en estos momentos, el cumplimiento de la Carta Social en los términos reclamados a España por el Comité Europeo de Derechos Sociales”, que establece que:



- "Ninguna renta mínima debe estar situada por debajo del umbral de pobreza (esto es independiente del establecimiento de una renta mínima garantizada unificada a nivel estatal o de mantener el actual sistema delegado a las Comunidades Autónomas)”.



-"Las rentas mínimas deben mantenerse mientras dure la necesidad que haya suscitado su aplicación".



-No será exigible tiempo de empadronamiento, ni límites de edad".



-La única condición exigible es encontrarse en estado de necesidad, la renta mínima en ningún caso puede ser a cambio de la realización de cursos de formación, búsqueda activa de empleo, etc.



Finalmente, el partido ecosocialista reivindica “la necesidad de empezar a valorar seriamente la Renta Básica Universal e Incondicional como medida de protección social y garantía de Seguridad Social frente al incremento de la precariedad laboral y el elevado paro estructural”. Y reclama “la creación de una comisión técnica de estudio parlamentaria que realice una propuesta de implementación”.