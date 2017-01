Los críticos a Rivera exigen que se anulen las primarias en Ciudadanos por vulnerar los Estatutos

La plataforma TranC’sparencia quiere poner en jaque a la dirección de Albert Rivera. Los afiliados críticos de Ciudadanos organizados dentro de este nuevo grupo han exigido la anulación de las primarias al entender que el proceso fue convocado mediante una modificación de los Estatutos que se hizo sin respetar los procedimientos establecidos.



El origen al que apunta TranC’sparencia nace el pasado 19 de noviembre cuando el Consejo General de la formación naranja aprobó un cambio en los Estatutos. En ésta, como recuerda Europa Press, se decidió que la votación para escoger al próximo presidente y a su Comité Ejecutivo se hará no en la Asamblea General, como establecen los Estatutos vigentes, sino una semana antes, con participación de toda la militancia y por vía telemática. Algo que los críticos aseguran que fue ilegal.



Diego Gutiérrez, uno de los portavoces del grupo crítico, ha afirmado en una rueda de prensa que en esa sesión del Consejo General se produjo “una vulneración flagrante de los Estatutos de Ciudadanos”, que “dicen que cualquier modificación estatutaria que haga el Consejo General tiene que ser por mayoría absoluta de sus miembros”. Y los cálculos a TranC’sparencia no le salen.



Según las actas de esa reunión celebrada en Barcelona, a las que TranC'sparencia no ha logrado acceder hasta este mes de enero, la modificación estatutaria salió adelante con el voto a favor de 30 miembros y el voto en contra de otros 13. En cambio, de acuerdo con los Estatutos, “la mayoría absoluta serían por lo menos 33”, tal y como asevera Gutiérrez.



Por ello, al considerar que la modificación estatutaria se hizo “nula de pleno derecho”, TranC'sparencia ha solicitado que se anulen las primarias y se suspenda el proceso de presentación de candidaturas del lunes y el martes de la próxima semana. En su opinión, la votación debería hacerse en la propia Asamblea General, fijada para el 4 y el 5 de febrero.



En el caso de que la Ejecutiva no acepte esta solicitud, TranC’sparencia pedirá a todos los afiliados su “abstención”, para no participar en un acto que “no se ajusta a la legalidad del partido”. Incluso, Gutiérrez ha dicho que aunque ahora no se plantean llevar su denuncia a los tribunales, la plataforma “no descarta ninguna posibilidad”.

A pesar de esta denuncia, fuentes de la Ejecutiva de Ciudadanos han explicado a Europa Press que actualmente el número de miembros del Consejo General “no llega a 60”. Lo que significa que con los 30 votos afirmativos que se emitieron en la reunión de noviembre “ya hay mayoría absoluta de los miembros del Consejo General”. De esta manera, las acusaciones de TranC’sparencia perderían sentido.