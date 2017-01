Carolina Punset acusa a Rivera de convertir a Ciudadanos “en una marca blanca del PP”

La eurodiputada de Ciudadanos Carolina Punset ha arremetido con dureza contra Albert Rivera, al que ha acusado de haber entregado el partido al PP. Cuando apenas quedan dos semanas para la celebración de la Asamblea de la formación naranja, Punset ha criticado la estrategia de Rivera y ha afirmado que “está intentando convertir a Ciudadanos en una marca blanca del PP”.



La eurodiputada, que no competirá en por la presidenta en las primarias, ha afirmado en una rueda de prensa en Madrid que el líder de la formación naranja busca derechizar el partido obviando la referencia a la socialdemocracia de su propuesta para renovar el ideario. “Es un error estratégico y un fraude ideológico”, sostiene Punset, según El País, que dimitió en octubre de la Ejecutiva nacional.



En su opinión, la dirección ha logrado que Ciudadanos transmita “la imagen de incoherencia o veleta” al pasar de rechazar la continuidad de Mariano Rajoy a favorecer su investidura. A esto hay que sumar expulsiones “injustificadas” y unas primarias telemáticas que no son “fiables”.



“Hay un entreguismo que le ha salido gratis al PP, porque nos ningunea. No veo qué hemos sacado a cambio ni qué ha sacado España hoy por hoy”, ha insistido Punset, que ha enviado otro 'recado' a Rivera: “Usted en un Congreso puede cambiar de propuestas, pero no de principios”.



Y es que, según ha explicado en esta comparecencia, “cuando se nos convierte en un partido a secas liberal, prescindiendo de la socialdemocracia, se nos convierte en un partido que ya existe en la actualidad, el PP, que cree en un liberalismo sin límites”. Un hueco “ideológico” que “ya está cubierto”, ha recordado la eurodiputada, según el mencionado diario.