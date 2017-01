Montoro exige a Carmena un recorte de 300 millones en el presupuesto municipal

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha dirigido al Ayuntamiento de Madrid para exigir un recorte presupuestario de 300 millones de euros en las cuentas que el consistorio tiene diseñadas para el próximo año. Al parecer, según informa la agrupación Ganemos Madrid, adherida a la plataforma municipal Ahora Madrid, el ministro alude la exigencia al cumplimiento del techo de gasto, que en 2015 se superó en 17 millones de euros.



Sin embargo, la agrupación denuncia que esta ‘inflexibilidad’ ministerial con los presupuestos solo se produce en la ciudad de Madrid, ya que, aseguran, Hacienda no ha amenazado con medidas coercitivas al gobierno regional de Cristina Cifuentes “que en 2015 incumplió el techo de gasto en 597 millones de euros”.



Este ejemplo revela, para Ganemos Madrid, que la intención “real” del Ministerio de Hacienda es “intervenir en las políticas de cambio del Ayuntamiento de Madrid […] y cerrar la posibilidad de que la candidatura municipalista Ahora Madrid concrete un programa político de cambio”.



No obstante, la agrupación asegura que no van a aceptar que Madrid y su gobierno se conviertan en el “campo de pruebas” de las políticas de austeridad diseñadas en los últimos años. Sobre todo porque la gestión de Manuela Carmena, destaca, está reportando un superávit de 511 millones de euros y mantiene el ritmo de reducción de deuda.



“Asistimos al penúltimo intento de coacción política que ha pergeñado usando su posición en la Administración central del Estado”, afirma.



Sin embargo, Ganemos Madrid insiste en que el Ayuntamiento no continuará con las políticas de quienes durante años “maltrataron esta ciudad aumentando la desigualdad entre sus habitantes. Ese es nuestro compromiso”.