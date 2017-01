Baltasar Garzón pedirá el reingreso como juez cuando cumpla su condena

El 14 de mayo de 2010, el exmagistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, fue inhabilitado como juez. Dos años más tarde, el Tribunal Supremo confirmaba la inhabilitación y le condenaba a once años sin poder ejercer como juez. La Justicia determinó que Garzón había prevaricado en su labor de investigación de la trama Gürtel.



Este año se cumplen siete años sin ejercer como juez, y según él mismo ha adelantado a la revista Vanity Fair, solicitará el reingreso a la Justicia una vez se cumpla su condena en 2021. “Yo sigo siendo juez. No de la Audiencia Nacional. Pero la categoría no la he perdido. Estoy inhabilitado para ejercer. Cuando cumpla mi condena pediré el reingreso y espero volver a ser juez”, asegura a la revista.



Garzón fue el primero en investigar la trama de corrupción política que acogen los juzgados en estos días: la trama Gürtel. A pesar de haber sido condenado por sus procedimientos en el caso, Garzón afirma que está siguiendo el caso con la “satisfacción del deber cumplido”, al tiempo que mantiene con convicción que “el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no ha asumido ni una sola responsabilidad, ni el PP tampoco”.



En el adelanto que desvela la revista, el exmagistrado incide en la figura de Federico Trillo, el ministro de defensa durante los Gobiernos de José María Aznar. Según Garzón, Trillo fue el “muñidor de todas las actividades extraprocesales del caso Gürtel y de la ‘cacería’ en su contra”.



Por otro lado, afirma que le dio “pena” ver a la Infanta Cristina sentada en el banquillo de los acusados, “pero la ley debe ser igual para todos”. Además, denuncia que España sigue “dulcificando el franquismo” y agradece el apoyo que le dieron los expresidentes de Argentina, Néstor y Cristina Kirchner, durante el juicio por los crímenes franquistas.