El Sindicato de Enfermería denuncia la “grave” situación de los trabajadores en residencias madrileñas

Esta semana uno de los focos ha estado puesto sobre la dependencia. Con la celebración de la Conferencia de Presidentes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, sentenció que “la asignatura pendiente del Estado del Bienestar es la financiación de la dependencia”. Un guante que recoge el Sindicato de Enfermería (SATSE), pero apuntando a otra diana: a la situación de los profesionales de enfermería de la Agencia Madrileña de Asuntos Sociales.



Según denuncia el sindicato en un comunicado, estos trabajadores tienen el dudoso honor de ser “los grandes olvidados de la sanidad pública madrileña”. “Sus plantillas son escasas, están discriminados frente al resto de enfermeras que forman parte de la Comunidad (únicamente ellos no tienen reconocida la Carrera Profesional, por ejemplo) y se ven imposibilitados de acceder a traslados fuera del ámbito del AMAS”, sentencia SATSE como puntos que sufren estos profesionales



De hecho, el escenario que viven, siempre según la organización sindical, “es tan grave” que el resto de enfermeros “no están interesados en las plazas vacantes que existen en la mayor parte de las residencias de mayores y/o infantiles”. El temor va en una dirección: hipotecarían su futuro, como recalcan desde SATSE Madrid.



Unas condiciones laborales que enumera el sindicato donde los trabajadores han de “soportar” una alta “carga de trabajo, debido principalmente a que los residentes son cada vez más mayores y, por tanto, con mayores necesidades de cuidados enfermero”. “Las vacantes no se cubren ya que las condiciones laborales y profesionales no son atractivas”, lamenta la organización madrileña. Algo que SATSE ya ha denunciado al Defensor del Pueblo, como recuerdan.