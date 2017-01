La lucha del exteniente Segura por volver al Ejército llega al Constitucional

El equipo de defensa del exteniente Luis Gonzalo Segura ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para su reincorporación en el Ejército. Un recurso, según explica la Plataforma X la Honestidad, realizado por la abogada Verónica Luque, especialista de libertad de expresión, junto al jurista Carlos Urrestarazu y del abogado procesalista Xavier Lanaspa.



Se trata de la primera acción del 'dream team' de abogados que han asumido su defensa. Un equipo formado por más de una veintena de “prestigiosos abogados del Estado” que están preparando una demanda ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Antes de esto han decidido acudir al Constitucional. Y lo han hecho tras encontrarse con alguna sorpresa, “como es que se pide amparo por tres faltas graves y resulta que éstas, al menos dos no son siquiera firmes”.



El coordinador de la defensa del exteniente Segura, Josep Jover, reconoce las escasas posibilidades de que esta iniciativa triunfe, ya que actualmente el Tribunal Constitucional “rechaza del orden del 98,92% de los recursos que los ciudadanos presentan, aunque se tenga la razón”. De ahí que digan que “no somos en nada optimistas sobre este recurso, como no puede serlo ningún ciudadano español sobre su Constitucional. La realidad es esa”, afirma Jover en un comunicado en la web de la Plataforma X la Honestidad en el que lamenta que únicamente se admitan “los recursos del gobierno y de las comunidades” y “unos pocos más” únicamente “para disimular”.



Incluso, “si tienes suerte de que se te admita, como no seas el Gobierno del Estado, pasarán años y años antes de tener sentencia”, sostiene el coordinador de la defensa del exteniente.



Las estadísticas sitúan al Tribunal Constitucional de España “como uno de los menos, digamos eficientes, de Europa y del mundo, contando incluso a los tribunales internacionales”, ya que hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos “multiplica por entre 7 y 10 la admisión de recursos”. Unas cifras “parecidas” a las de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y eso que tiene sólo nueve jueces.



Además del mencionado recurso presentado ante el alto tribunal español una veintena de abogados, entre los que se encuentran dos exmiembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), están preparando una demanda ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH). Una iniciativa que podría estar lista en unas semanas.