Ciudadanos y PSOE guardan silencio sobre la condena a César Strawberry

El silencio ha sido la posición que ha tomado el PSOE y Ciudadanos después de que saltase la noticia de que el Tribunal Supremo condenase al cantante César Strawberry por unos tuits que consideran que ponen en peligro “nuestra convivencia política y paz social” al entender que recogen los delitos de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas.



Las reacciones a la sentencia no se han hecho esperar desde las redes sociales, incluso formaciones políticas como Ahora Madrid, Unidos Podemos o dirigentes como Pablo Iglesias y Alberto Garzón han salido a defender al condenado. “Un año de cárcel por escribir tuits. Intolerable y propio de una dictadura. Todo mi apoyo a @CesarStrawberry”, tuiteaba Garzón al conocer la sentencia. “Por un tuit a @CesarStrawberry le cae la mitad de cárcel que por quebrar las cajas de ahorro. Luego hablan de ‘normalidad’. Qué vergüenza”, denunciaba Iglesias. De hecho, Unidos Podemos ha decidido solicitar las comparecencias de los ministros del Interior, Juan Ignacio Zoido, y Justicia, Rafael Catalá para pedirles explicaciones por este asunto.



Un año de cárcel por escribir tuits. Intolerable y propio de una dictadura. Todo mi apoyo a @CesarStrawberry https://t.co/tg0okG07s3 — Alberto Garzón (@agarzon) 19 de enero de 2017

Por un tuit a @CesarStrawberry le cae la mitad de cárcel que por quebrar las cajas de ahorro. Luego hablan de "normalidad". Qué vergüenza pic.twitter.com/5ASbGeTlcN — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 19 de enero de 2017

Ni la crítica ni la ironía son enaltecimiento del terrorismo. Pedimos respeto a la libertad de expresión de @CesarStrawberry. — Ahora Madrid (@AhoraMadrid) 19 de enero de 2017

Dejé claro, en plena vista oral de este procedimiento, que no me sentía ofendido. Lo vuelvo a hacer hoy. Mi solidaridad con @CesarStrawberry — Edu Madina (@EduMadina) 19 de enero de 2017

Sin embargo, el posicionamiento tanto de Ciudadanos como de PSOE es más que una incógnita. Tan sólo–uno de los que ha protagonizado un tuit de Strawberry que ha señalado el Supremo- ha alzado la voz ante la sentencia. “Dejé claro, en plena vista oral de este procedimiento, que no me sentía ofendido. Lo vuelvo a hacer hoy.”, ha declarado el diputado socialista en su cuenta de Twitter.En cambio, su partido lo tiene menos claro. Al ser preguntados por ElBoletín.com, desde el departamento de prensa del PSOE, tanto del Congreso de los Diputados como de Ferraz, han preferidoa la expectativa de que mañana puedan dar una respuesta concreta.Por su parte, la formación naranja tampoco ha querido dar una visión exacta a este medio. Fuentes del partido han asegurado que los portavoces de Ciudadanos no están trabajando en un posicionamiento sobre este asunto. Es más, han recalcadoy que los diputados están trabajando para políticas como el bono social o la resolución de las cláusulas suelo.