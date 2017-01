Ahora Madrid desafía a Montoro en una carta a los madrileños

“El Ayuntamiento de Madrid tiene las cuentas más que saneadas”. De esta manera, Ahora Madrid ha querido comenzar su “carta a la ciudadanía de Madrid” tras el nuevo golpe del Ministerio de Hacienda a su Plan Económico-Financiero al considerar que “no implementa las medidas solicitadas tendentes a la consecución de las reglas fiscales”. Una decisión que rebate la formación exponiendo a los madrileños cuál es el escenario que se vive entre el Consistorio y el departamento que dirige Cristóbal Montoro.



De hecho, Ahora Madrid ya ha enseñado sus cartas ante los posibles movimientos que puedan salir desde el Gobierno de Mariano Rajoy exigiendo nuevos recortes de gasto al Ejecutivo municipal: “No los habrá”. “Montoro quiere intervenir Madrid para imponer recortes”, ha advertido la organización que administra el Consistorio.



De esta manera, el partido instrumental busca dejar claro tanto a los ciudadanos como a Montoro que “no va a renunciar a incrementar el gasto social y las inversiones entre 2016 y 2019, reduciendo deuda y presentando superávit”. Algo por lo que no dará un paso atrás pese a los rechazos del Ministerio de Hacienda al Plan Económico-Financiero que, a ojos de Ahora Madrid, está librando una “batalla política” y no “técnica”. “Se trata de una batalla para legitimar sus políticas de austeridad. Madrid está poniendo en cuestión su dogma neoliberal, el mismo que intenta convencernos de que los recortes son el único camino”, han recalcado.



Una fijación de Hacienda con el Consistorio que no se explica, según Ahora Madrid, al ver que la capital no es la oveja negra. La formación que dirige Manuela Carmena ha insistido en que Montoro “está complicando las cosas a un Ayuntamiento que no sólo presenta unas cuentas absolutamente saneadas”, sino que “no es el único que vulnera los absurdos techos de gasto” como sucede en la “administración del Estado (de cuyas cuentas Montoro es responsable), 14 comunidades autónomas, y más de 700 ayuntamientos”.



Pero uno de los avales que sirven a Ahora Madrid para plantarse ante el ministro de Rajoy son los números que salen desde el Ayuntamiento de Madrid. Según han aseverado, el Gobierno local tiene “previsto reducir la deuda en Madrid de más del 51% en esta legislatura, registrar en 2017 un superávit de más de 1.100 millones de euros y con un plazo global medio de pago a proveedores de menos de 8 días”. Por ello, el Consistorio ha acentuado el tono en que “nada tienen que ver las cuentas madrileñas con este sainete del señor Montoro”.



Es por eso que Ahora Madrid ha cerrado su carta a los madrileños recordando que “vamos a seguir cumpliendo el programa por el cual nos presentamos para cambiar Madrid”.