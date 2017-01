Jueces para la Democracia exculpa a Strawberry: “Ha demostrado que repulsa al terrorismo”

La sentencia de la Sala II del Tribunal Supremo sobre los tuits de César Strawberry, cantante de Def con Dos, condena al acusado a un año de cárcel por “enaltecimiento del terrorismo o humillación de las víctimas”. Una sentencia que anula la absolución dictada por la Audiencia Nacional en julio de 2016.



El presidente de la sala, Manuel Marchena, considera que los tuits de Strawberry fueron “mensajes de humillación y burla que alimentan el discurso del odio y legitiman el terrorismo como fórmula de solución de los conflictos sociales”. La sentencia afirma que al no incluir complementos explicativos, el mensaje llega a la víctima en su integridad, “sin matices aclaratorios de la verdadera intención del autor que los suscribe”.



Esta postura contradice literalmente la sentencia de la Audiencia Nacional que fue recurrida por la Fiscalía. En aquella ocasión, la Audiencia consideró que no estaba acreditado que el acusado buscase con sus mensajes defender los postulados de una organización terrorista ni tampoco despreciar o humillar a sus víctimas. Algo que el Supremo considera “irrelevante”.



Esto ha despertado el asombro de la asociación Jueces para la Democracia, que a falta de leer íntegramente la sentencia, consideran que César Strawberry “ha demostrado durante su trayectoria como cantante su repulsa al terrorismo”.



En una conversación con ElBoletin.com, un representante de la asociación considera que existe una respuesta “bastante restrictiva”, por parte de algunos sectores judiciales, con el ejercicio de los derechos fundamentales. Admite que la Libertad de expresión y las redes sociales son un tema “complejo”, pero que en todo caso “debe prevalecer la libertad de expresión sobre otros que intereses que estén en conflicto”.



Jueces para la Democracia lamenta que “cada día se encuentra uno con una sorpresa. Si no es la condena por un tuit de Carrero Blanco, es esto (caso Strawberry), a lo que la Audiencia Nacional había dado una respuesta judicial adecuada y conforme a nuestro criterio con la libertad de expresión”.