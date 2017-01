Álvaro Nadal pide a Competencia que investigue irregularidades en el precio de la luz

El precio de la electricidad en España está alcanzando estos días cotas que no se veían desde el año 2013. El aumento del coste eléctrico coincide además con la ola de frío que azota el país. Ese hecho ha provocado una mayor indignación en la ciudadanía, que recela de las empresas encargadas de la producción y el suministro de electricidad.



El ministro de Energía, Álvaro Nadal, asegura que han pedido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que “mire si se está produciendo algo” en lo relativo al precio de la luz.



En la entrevista concedida a Ondacero, Nadal no ha sido conciso ante la pregunta de si “¿el Gobierno tiene sospechas de prácticas abusivas por parte de las empresas?”. Lo que sí ha dicho es que el Ejecutivo va a estudiar medidas para hacer “más transparente y que funcione mejor este mercado”.



Según Álvaro Nadal, cuando suceden subidas de precio fuertes “es cuando hay que ser extremadamente vigilantes”. En ese sentido, el ministro ha explicado de manera ‘rajoyniana’ que “el recibo de la luz tenga que subir todo lo que tenga que subir pero no más de lo que tenga que subir".



Por otro lado, ha recordado que “la parte del precio de la energía que depende de la política está congelada" y que 2016 fue “un buen año, con precios muy bajos. En 2017 estamos volviendo a los precios 2015".