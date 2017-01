Patxi López no da por hecho que Pedro Sánchez vaya a presentarse a las primarias

El exlehendakari Patxi López, único candidato, por el momento, a la Secretaría General del PSOE, ha mostrado sus dudas de que Pedro Sánchez vaya a presentarse a las primarias del partido. “Lo que doy por hecho es lo que ha anunciado, que va a escuchar a la militancia, y la militancia tiene derecho a ser escuchada y a escuchar lo que proponemos, y después tiene derecho a decidir”.



Así lo ha afirmado Patxi López en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, en la que minimizado el acto que el exsecretario general Alfredo Pérez Rubalcaba va a protagonizar a final de mes junto a la presidenta andaluza, Susana Díaz.



Según el diputado del PSOE, no es “un acto de candidato o candidata” sino el centenario de una agrupación al que se había invitado a Rubalcaba hacía tiempo. Incluso, ha afirmado que si él le pide al veterano dirigente socialista que le acompañe en algún acto también lo hará.



López también ha reiterado que entre sus planes no está pactar con Susana Díaz, que todavía no ha anunciado si presentará batalla en esta carrera por el liderazgo socialista y no se ha 'mojado' sobre la posibilidad de una bicefalia en el PSOE en la que él sea el secretario general y la andaluza la candidata a las candidatas. En su opinión, es una tesos que no le parece “disparatada ni acertada” porque ahora lo que toca es lograr cerrar “las heridas del partido”.