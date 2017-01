Los militantes de Ciudadanos quieren dejar de ser “durmientes” y pasar a la acción

El primer fin de semana de febrero Ciudadanos celebrará su Asamblea Nacional. Una cita en la que se decidirán asuntos como si entra “inmediatamente”en los gobiernos en el que este partido es decisivo, ya sea el de Mariano Rajoy o el de comunidades como la de Madrid. Pero también se votará qué papel jugaran las bases en el futuro. Y es que, los militantes de la formación naranja quieren dejar de ser “'durmientes' no activos”.



Así se recoge en una de las enmiendas votadas en la web del partido por los propios militantes titulada 'El papel del afiliado en la estrategia y acción política'. En este iniciativa, que se abordará en la mencionada asamblea, se destaca el “talento humano de un valor incalculable” con el que cuenta Ciudadanos “gracias a sus más de 30.000 afiliados”. Unas personas “con brillantes currículums de profesionales de alto valor provenientes de la empresa privada así como en el sector público que han decidido ponerse al servicio del partido”.



A pesar de ello “este caudal de talento no se ha sabido aprovechar completamente durante los dos últimos años”, se lamenta en esta enmienda, en la que se afirma que “no ha existido una óptima gestión de talento dentro del partido que haya ayudado a gestionar dichas habilidades profesionales”. De ahí que la formación naranja cuente “con un elevado porcentaje de afiliados y simpatizantes 'durmientes' no activos en la vida del mismo, afiliados que pagan su cuota pero no se siente parte activa del proyecto ciudadano”.



“Es evidente que algo ha fallado a la hora de motivar una participación más activa de unos afiliados que habían dado muestra de su compromiso al elegir ponerse a disposición del partido, y afiliarse en un momento de grave crisis económica e institucional”. Por ello, esta propuesta marca como “objetivo prioritario” promover “activamente la implicación, formación y participación en las tomas de decisión” de las bases.



Y pone sobre la mesa algunas medidas como la creación de “nuevos canales de comunicación internos de tipo bidireccional con afiliados (Telegram, WhatsApp, foros, zona privada web...)” para facilitar la interacción del afiliado con el partido así como con sus cargos públicos. Asimismo, impulsar “acciones formativas continuadas” y llevar a cabo “Grupos Institucionales de trabajo específicos de carácter oficial, que en torno a las habilidades de sus miembros (economía, sanidad, comunicación...) sirva de apoyo” a diputados, concejales o senadores.



Otra de las iniciativas que se plantean es la generación de “espacios de participación del afiliado” en los que se recojan propuestas del ámbito local y nacional y se lancen “consultas a la militancia”. La creación de “herramientas de seguimiento de las propuestas de los afiliados de forma que el afiliado pueda conocer el estado de las mismas” y la realización de “encuestas de clima interno que permitan detectar posibles bolsas de descontento entre los afiliados” son otras dos de estas medidas.



A ellas hay que sumar la necesidad de que haya “la figura de gestor de talento interno a nivel territorial y un coordinador nacional” y mejorar la web de afiliados. En concreto, “habilitando herramientas” para que las bases puedan “participar en el día a día del partido, así como lanzar sus propuestas de acción política, interactuar con sus cargos, estar informado de las novedades y distintas actuaciones del partido (incluso votarlas), y ofrecer su ayuda para colaborar en ámbitos en los que el partido requiera de perfiles profesionales acordes a su experiencia”.