Financial Times se pregunta por qué no existe la extrema derecha en España

“España ha parecido durante mucho tiempo un país propicio para que partidos políticos con mensajes anti-UE y anti-inmigración se establecieran sobre el territorio […] sin embargo, el partido que representa esas ideas, VOX, solo alcanzó el 0,2% de los votos en las últimas elecciones generales. Siendo superado, y con diferencia, por el partido animalista (PACMA), entre otros muchos”.



Así describe Financial Times el estado actual en el que se encuentra la extrema derecha en España. “Un país donde no ha penetrado el discurso xenófobo y racista como en otros países del entorno”, asegura el diario británico. Por eso no duda en catalogar el caso de España como “la excepción española”, debido a que mientras muchos países ven acrecentar movimientos populistas de extrema derecha y contrarios a la UE, en España se mantienen posiciones “moderadas”.



El prestigioso medió económico ha realizado un artículo para explicar las razones que pueden estar detrás de esa ‘excepción’ en un país que ha sufrido en los últimos años un agudo declive económico, el desempleo ha superado durante muchos años el 20%, la desigualdad y la corrupción política se han disparado y la inmigración ha pasado de representar el 3% de la población al 13%.





A pesar de eso, “los españoles están abrumadoramente a favor de la adhesión a la UE y siguen sin molestarles la”, destaca el Financial Times, que recoge la opinión de políticos como José Manuel Carmona, del Partido Popular, que asegura que "la gente aquí se preocupa por los empleos, no por los migrantes”.Además, sobre la percepción de la, el periódico relata un sentimiento hacia ella marcado por décadas de subsidios para los agricultores y para el reciclaje de los trabajadores que fueron despedidos durante la crisis. "Creo que los lugareños aquí entienden que la UE es una institución que ha proporcionado fondos y ayuda", dice Santiago García Aranda, político socialista, para el diario.Si culpan a alguien por la crisis, son los políticos, destaca el Financial Times, y quien mejor ha aprovechado la crisis política ha sido la “extrema izquierda”. Según el diario,es “un movimiento orgullosamente populista, cuyos líderes luchan contra las élites y no son reacios a usar la retórica divisiva”. Sin embargo, el periódico considera que las bases del partido, los votantes y la plataforma política tienen poco o nada en común con los populistas de extrema derecha.“Los partidarios de los Podemos suelen encontrarse entre la población joven, bien educada y urbana, que generalmente están”, asegura.Las razones que esgrime Financial Times para que ese apoyo haya ido a un partido de extrema derecha son varias, entre las que destaca “una falta de liderazgo fuerte”, “el complejo legado de la dictadura franquista, que ha inculcado un profundode derecha”, “un entendimiento colectivo de que los tiempos difíciles obligan a la gente a buscar trabajo en el extranjero, como lo hicieron muchos españoles durante los” y “la naturaleza de los recientes flujos migratorios hacia España: muchas de las llegadas proceden de Ecuador, Perú y otros países. Eran extranjeros, pero familiares, con el mismo idioma, la misma religión y la misma cultura que la población nativa”.Por tanto, el medio británico considera que “la excepción española” es menos el resultado de una política inteligente que de accidentes históricos y complejas tendencias sociales que son difíciles de replicar. “Los políticos en Berlín, Bruselas y Londres encontrarán mucho que admirar en la resistencia del país a la reacción popular, pero no mucho para copiar”, concluye.