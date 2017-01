El Gobierno anuncia una ronda de contactos con la oposición para reformar de la ‘ley mordaza’

El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, rechazó en RNE que, después de las últimas detenciones de supuestos terroristas yihadistas, estemos en una situación “más preocupante” que en meses anteriores y por eso dice que “se mantiene el nivel de alerta 4: “Estamos en la misma situación y eso da lugar a que se mantenga el nivel 4 de alerta que está arrojando un buen resultado”, destacando que desde que está en vigor ha habido 182 detenciones y hay personas a las que se ha incautado armamento y desde el 11M son más de 700 los yihadistas que han sido detenidos”. “No hay que estar alarmados sino ocupados”, señaló y aclaró que “no hay que tener una alarma pero hay que ocuparse de este tema para que no nos sorprendan.



También fue interrogado el titular de Interior sobre si debe haber una petición de perdón por parte del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de una manera explícita y en sede parlamentaria tras el informe del Consejo de Estado respecto al Yak 42 y Zoido responde que “ya se ha pedido perdón y se ha reconocido la deuda moral que no solo el Defensa sino solo el Gobierno y toda la sociedad española tenía con las víctimas del Yak 42”. Para a continuación elogiar la gestión que ha hecho María Dolores de Cospedal, ya que considera Zoido que la ministra de Defensa ha afrontado bien la situación, había un problema y se ha asumido bien “la ministra ha sumido el informe del Consejo de Estado” y ya se ha reparado esta deuda moral que teníamos con las víctimas del Yak 42”.



Otra cuestión que se le ha planteado al ministro de Interior es hasta qué punto está dispuesto a defender la Ley de Seguridad Ciudadana, la denominada la Ley mordaza, una ley que ha defendido por considerar que es “una ley buena en términos generales” que era” necesaria” y “demandada por una parte de la sociedad” aunque admite “que se puede mejorar como casi todas y hay algunos aspectos que se pueden corregir y es ahí en donde debemos encontrarnos eso estamos”.



El titular de Interior cree que “hay que huir de la derogación de la norma, ya que produciría un vacío legal y es “ pero hay que dialogar y el ofrecimiento está hecho” y anunció que en las próximas semanas se iniciará una ronda con los partidos políticos para ver cómo podemos mejorar la norma, ya que no podemos estar con vaivenes, sino que tenemos que rematar la ley para que no sea objeto de polémica”.